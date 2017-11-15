فاروس: 27.82 جنيه القيمة العادلة لأوراسكوم للتنمية

منى عبدالباري أوصى بنك استثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبي لسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية، الذي قدر قيمته العادلة عند مستوى 27.82 جنيه، بدعم من المشروع السكني الضخم والمقدرة مساحته بـ 21 مليون متر مربع بالجونة. جاء ذلك عقب إعلان أوراسكوم نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام المالي الحالي، بزياد

منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبي لسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية، الذي قدر قيمته العادلة عند مستوى 27.82 جنيه، بدعم من المشروع السكني الضخم والمقدرة مساحته بـ 21 مليون متر مربع بالجونة.

جاء ذلك عقب إعلان أوراسكوم نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام المالي الحالي، بزيادة في المبيعات نسبتها 102% لتصل إلى 259 مليون جنيه، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 101% إلى مستوى 978 مليون جنيه.

وتعتزم أوراسكوم كونستراكشون إطلاق مرحلة جديدة من مشروعها السكني بالجونة في الربع الرابع من العام الحالي، وستطلق الشركة مشروعها السكني بقيمة 22 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، والمرحلة الثانية من مشروع جي سبيس.

وقال مباشر إن سهم أوراسكوم للتنمية يعاني من فجوة تقييم نسبتها 46%، فيما يتداول السهم حاليًا عند مستويات تقترب من 19.4 جنيه.