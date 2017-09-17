فاروس: 24 جنيها القيمة العادلة لسهم سيدى كرير

منى عبدالباري:قدر بنك استثمار فاروس، القيمة العادلة لسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عند 24 جنيها، مقارنة بمستويات تداول تدور حاليا حول 21 جنيها، كما أوصى بزيادة الوزن النسبي للسهم.وتوقع فاروس في تقرير حديث أصدره اليوم، أن يصل السهم إلى مستوى 22 جنيها بجلسة اليوم، ما يعد أعلى مستوى له في



منى عبدالباري:



قدر بنك استثمار فاروس، القيمة العادلة لسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عند 24 جنيها، مقارنة بمستويات تداول تدور حاليا حول 21 جنيها، كما أوصى بزيادة الوزن النسبي للسهم.

وتوقع فاروس في تقرير حديث أصدره اليوم، أن يصل السهم إلى مستوى 22 جنيها بجلسة اليوم، ما يعد أعلى مستوى له في 13 شهرا.

وقال إن صعود السهم لمستوى 22 جنيها يمثل فرصة جيدة لجني الربح، فيما أوصى بشراء السهم عند مستوى 16.50 جنيه.

ووصل سهم سيدي كرير إلى مستوى 20.86 جنيه، بمنتصف تداولات اليوم الأحد.



وحققت سيدي كرير صافي أرباح خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2017 بقيمة 607.238 مليون جنيه، مقارنة مع 406.69 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع محللون أن يساهم قطاع البتروكيماويات الذي تنضوى سيدي كرير تحت لوائه في صعود البورصة لمستويات 14000 نقطة، خلال الأسبوع الحالي، بجانب قطاعي العقارات والسياحة.



ويرجح مراكز أبحاث ومحللون، أن تواصل شركات قطاع الكيماويات والبتروكيماويات المدرجة فى البورصة، حصد الأرباح خلال العام الحالى، مدعومة بالتوجه والتركيز لزيادة حصيلة وعوائد الصادرات، بعد تحرير سعر الصرف، ودخول بعض الشركات فى أنشطة جديدة، ورفع أسعار الأسمدة الموردة للحكومة.

