فاروس : 20% نمو متوقعا لأرباح لبنك قناة السويس

منى عبدالباري:توقع بنك استثمار فاروس، أن يشهد بنك قناة السويس أرباحا قوية هذا العام، بدعم من مستويات الربحية القوية المحققة في 2017، وعدة عوامل أخرى.وقال "فاروس" - في ورقة بحثية تلقت "المال" نسخة منها اليوم الإثنين - إنه يتوقع أن تتجاوز أرباح عام 2018 توقعاته السابقة، وأن يشهد البنك نموا س

منى عبدالباري:

توقع بنك استثمار فاروس، أن يشهد بنك قناة السويس أرباحا قوية هذا العام، بدعم من مستويات الربحية القوية المحققة في 2017، وعدة عوامل أخرى.

وقال “فاروس” – في ورقة بحثية تلقت “المال” نسخة منها اليوم الإثنين – إنه يتوقع أن تتجاوز أرباح عام 2018 توقعاته السابقة، وأن يشهد البنك نموا سنويا 20% على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأرجع ذلك إلى تحسين جودة الأصول العاملة، وارتفاع نسبة القروض العاملة، و اختراق قطاع التجزئة ذات هوامش الربحية المرتفعة، وتركيز إدارة البنك على خطة التوسع في الفروع.

وكان البنك أعلن سابقا أنه يخطط لنمو حجم الودائع والتوسع فى نشاط التجزئة المصرفية من خلال تدشين إدارة لهذا القطاع، لتقديم منتجات جديدة.

وقال بنك الاستثمار إنه يتوقع نمو محفظة قروض البنك خلال 2018 إلى 2022 بنسبة 30% ، والإيداعات بنسبة 25%، واستثمارات الخزانة بنسبة 4%.

ورجح ارتفاع نمو هامش ربحية الفوائد إلى 2.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.068 مليون، في 2017، بدعم من النمو المتوقع لمحفطة القروض.

وخلال الأشهر التسعة الماضية من العام الماضي، حقق البنك صافي أرباح 301.36 مليون جنيه، مقابل عدم تحقيق أي ربحية للفترة المماثلة من العام السابق.

وقدر البنك القيمة العادلة لسهم بنك قناة السويس عند 18.50 مع توصية بزيادة الوزن النسبي، مقارنة بمستويات تداول حاليا عند 13.9 جنيه .

