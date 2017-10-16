فاروس: 20 جنيها القيمة العادلة لسهم القناة للتوكيلات الملاحية

مصطفى طلعت:حددت شركة فاروس للبحوث القيمة العادلة لسهم القناة للتوكيلات الملاحية عند 20 جنيهاً مع إمكانية ارتفاعه بنسبة 60%، مع توصية بزيادة الوزن النسبي على تداولات السهم.وبحلول منتصف تداولات جلسة، اليوم الإثنين، ارتفع السهم 5.73%، بالقرب من مستوى الـ 13 جنيهاً، عبر بيع وشراء نحو مليون ورقة مالي

مصطفى طلعت:

حددت شركة فاروس للبحوث القيمة العادلة لسهم القناة للتوكيلات الملاحية عند 20 جنيهاً مع إمكانية ارتفاعه بنسبة 60%، مع توصية بزيادة الوزن النسبي على تداولات السهم.

وبحلول منتصف تداولات جلسة، اليوم الإثنين، ارتفع السهم 5.73%، بالقرب من مستوى الـ 13 جنيهاً، عبر بيع وشراء نحو مليون ورقة مالية، بقيمة 13,3 مليون جنيه.

وقالت “فاروس”، أن القناة للتوكيلات تمتلك حصة نسبتها 20% في كل من شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التي سجلت أرباحا قدرها 708 مليون جنيه في عام 2016-2017، وكذلك شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، التي بلغت أرباحها في ذات العام المالي 906 مليون جنيه.

وأوضحت أن صافي دخل الشركتين شمل الأرباح الناتجة عن تغير العملة، حيث في حالة حذفهم ستسجل شركة بورسعيد أرباح قدرها 657 مليون، وستبلغ أرباح شركة دمياط 813 مليونا.

وأضافت أنه عند الاستعانة بمضاعف الربحية الضمني لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع البالغ 13.5 مرة حتى 2016-2017 من واقع أن القيمة العادلة للسهم تقف عند 200 جنيه، وتطبيقه على شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، سيتبين أن تقيمنا للشركتين سيسجل 8.9 مليار جنيه، و11 مليار جنيه على التوالي.

تابعت: “لما كان حصة القناة للتوكيلات في كل منهما 20%، سيؤدي ذلك إلى اقتراب قيمة الاستثمارات من 4 مليارات جنيه أو من 20.00 جنيهًا سعرًا لكل سهم، مما يلوح في الأفق بإمكانية ارتفاع سعر السهم عن 60%، مقارنة بالسعر الراهن”.

يشار إلى أن “القناة للتوكيلات، سجلت أرباحاٌ بقيمة 152 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 54.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، وأعلنت عن توزيع كوبون نقدي بواقع 0.6 جنيه للسهم، عن أرباح العام المالي المنتهي.