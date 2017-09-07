فاروس : 17 سهماً مرشح للصعود اليوم

المال - خاص: أوصت بحوث شركة فاروس المالية، بالاستفادة من الارتداد الذى يشهده السوق في الوقت الحالي، فى تخفيف كميات الأسهم القيادية، كما نصحت بالاحتفاظ بالأسهم الصغيرة والمتوسطة التي بدأت في استعادة بريقها. ورشحت "فاروس" 17 سهماً للصعود اليوم الخميس، هي العربية لحليج القطن، وعامر جروب، والقنال للتو

المال – خاص:

أوصت بحوث شركة فاروس المالية، بالاستفادة من الارتداد الذى يشهده السوق في الوقت الحالي، فى تخفيف كميات الأسهم القيادية، كما نصحت بالاحتفاظ بالأسهم الصغيرة والمتوسطة التي بدأت في استعادة بريقها.

ورشحت “فاروس” 17 سهماً للصعود اليوم الخميس، هي العربية لحليج القطن، وعامر جروب، والقنال للتوكيلات الملاحية، والوادي للإستثمار السياحي، وشيني، وأسكوم للجيولوجيا والتعدين، وسماد مصر، وراية القابضة، وأوراسكوم للفنادق، وبنك فيصل الإسلامي، وسيدي كرير، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وأوراسكوم للاتصالات، وإيجيترانس، ودومتي، والسويدي إليكتريك، وبلتون القابضة.

يذكر أن البورصة المصرية، استهلت تعاملات جلسة -اليوم الخميس- على صعود ملحوظ لمؤشراتها إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني “egx30 0” بنسبة 0.43% عند 13375 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.20% ليصل إلى 688 نقطة.