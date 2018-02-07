فاروس: 14سهما بالبورصة لديها محفزات للصعود

منى عبدالباريوضع بنك استثمار فاروس توقعاته بالصعود لعدد من الأسهم بدعم من امتلاكها لمحفزات الصعود، شملت عدد من أسهم القطاع البنكي، والبتروكيماويات، والصناعة.وكشف فاروس عن هذه الأسهم في ورقة بحثية تلقت المال نسخة منها اليوم، وهي بقطاع البتروكيماويات، سيدي كرير للبتروكيماويات، والاسكندرية للزيوت ا

منى عبدالباري

وضع بنك استثمار فاروس توقعاته بالصعود لعدد من الأسهم بدعم من امتلاكها لمحفزات الصعود، شملت عدد من أسهم القطاع البنكي، والبتروكيماويات، والصناعة.

وكشف فاروس عن هذه الأسهم في ورقة بحثية تلقت المال نسخة منها اليوم، وهي بقطاع البتروكيماويات، سيدي كرير للبتروكيماويات، والاسكندرية للزيوت المعدنية، وبالقطاع المصرفي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك قناة السويس، وبنك قطر الوطني.

وبقطاع العقارات وبالم هيلز للتعمير، والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار، كما شملت التوقعات أيضا أسهم القابضة المصرية الكويتية، ، والقلعة للاستشارات المالية، وجي بي أوتو، والعربية لحليج الأقطان، وحديد عز، وأوراسكوم للاتصالات، والمصرية للمنتجعات السياحية.