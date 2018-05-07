فاروس: 12.05 جنيه قيمة عادلة لسهم القاهرة للخدمات التعليمية

منى عبدالباريقدر بنك استثمار فاروس القيمة العادلة لسهم القاهرة للخدمات التعليمية عند مستوى 12.05 جنيهات، مع توصية بزيادة وزن السهم بمحفظة الاستثمارات، مشيرا إلى تداول السهم حاليا عند معدلات منخفضة للغاية مقارنة بنظرائه بالقطاع .تزامن ذلك مع تصدر السهم قائمة الأسهم الخمسة الأعلى ارتفاعا في ختام ت

منى عبدالباري

قدر بنك استثمار فاروس القيمة العادلة لسهم القاهرة للخدمات التعليمية عند مستوى 12.05 جنيهات، مع توصية بزيادة وزن السهم بمحفظة الاستثمارات، مشيرا إلى تداول السهم حاليا عند معدلات منخفضة للغاية مقارنة بنظرائه بالقطاع .

تزامن ذلك مع تصدر السهم قائمة الأسهم الخمسة الأعلى ارتفاعا في ختام تداولات أمس الأحد بصعود نسبته 8.05% مغلقا عند 8.86 جنيه.

وقال بنك الاستثمار إن الشركة التي تأسست عام 1997، و تعد الوحيدة المدرجة بالبورصة المصرية في قطاع التعليم لديها عدد من الفرص الإيجابية بالسوق المصري تعزز وضع السهم، تشمل ارتفاع معدلات القبول بمدارس اللغات، و عدم مرونة الطلب على المدارس، و الزيادة السكانية، و ارتفاع متوسط دخول الأسر، بجانب فصول غير مستغلة.

وتتخصص شركة القاهرة في تنمية وتأجير وإدارة المدارس بالقاهرة، وتشمل هذه المدارس مدارس طلائع المستقبل بالمعادي، والمقطم، و طلائع المستقبل الإعدادية الأمريكية “بنات”، وطلائع المستقبل الثانوية الأمريكية “بنات” .

إلا أن بنك الاستثمار لفت في تقرير بحثي اليوم عدد من التحديات تواجهها الشركة أيضا، شملت معدلات المنافسة المرتفعة بالقطاع، حساسية السوق لزيادة الأسعار، الاحتفاظ بالمعلمين المؤهلين.

ومنذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تداولات جلسة اليوم سجل سهم “القاهرة للخدمات التعليمية” ارتفاعات تجاوزت الـ 17% من مستوى 7.55 إلى 8.86 جنيه.