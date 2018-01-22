فاروس: 10.5 جنيه القيمة العادلة لسهم أموك مع تحسن مستقبلى للربحية

منى عبدالباريقدر بنك استثمار فاروس القيمة العادلة لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" عند مستوى 10.5 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حول 9.20 جنيه حاليا.وكانت أموك أعلنت، أمس الأحد، عن نتائجها المالية غير المدققة عن فترة الربع الثاني للعام المالي 2017 – 2018 "أكتوبر – ديسمبر 2017

منى عبدالباري

قدر بنك استثمار فاروس القيمة العادلة لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند مستوى 10.5 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حول 9.20 جنيه حاليا.

وكانت أموك أعلنت، أمس الأحد، عن نتائجها المالية غير المدققة عن فترة الربع الثاني للعام المالي 2017 – 2018 “أكتوبر – ديسمبر 2017″، بزيادة نسبتها 36% في الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.008 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت “أموك” أيضا تحسنا في هوامش أرباحها الإجمالية في الربع الثاني بنسبة 18%، وذلك رغم تراجع هوامش ربحية نشاط التكرير عالميا خلال نفس الفترة، وفقا لتقرير فاروس، والذي أكد في الوقت نفسه أن نشاط خلط الزيوت، واستمرار معالجة شحنات النفط الخام سيعزز هوامش ربحية الشركة مستقبلا.

وقال بنك الاستثمار في تقريره الصادر إن النتائج المالية غير المدققة التي أعلنتها الشركة عن الربع الثاني جاءت إيجابية وأعلى من توقعاته السابقة، رغم عمليات الصيانة، وتراجع نشاط تكرير البترول عالميا، خلال هذه الفترة، إلا أنه استبعد أي زيادة في ربحية أموك حتى إعلان الملامح الأساسية لتحولها إلى تكرير المازوت.

وجاءت توصية فاروس بالحيادية فى التعامل على السهم.

وكانت “أموك” أعلنت العام الماضي عن تقدم 5 شركات لوضع دراسة شاملة لمشروع تكرير المازوت، والمقدر له استثمارات مبدئية 500 مليون دولار، فيما لم توضح الشركة حتى الآن أي تفاصيل بشأن المدى الزمني الموضوع لبدء المشروع.

وأغلق سهم “أموك” تداولات، أمس الأحد، عند مستوى 9.16 جنيه، بحجم تداولات إجمالية 8.7 مليون جنيه، على عدد 955 ألف ورقة مالية.