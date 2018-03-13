فاروس: 1.1 مليار جنيه إيرادات متوقعة لسيراميك الجوهرة

منى عبدالباري توقع بنك استثمار فاروس تحقيق شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" نموا في إيراداتها العام الحالي بواقع 9.6% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، يصاحبه ارتفاعا بهوامش أرباحها الإجمالية نسبته 25%. و أكد بنك الاستثمار توصياته بزيادة الوزن النسبي لسهم…

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس تحقيق شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” نموا في إيراداتها العام الحالي بواقع 9.6% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، يصاحبه ارتفاعا بهوامش أرباحها الإجمالية نسبته 25%.

و أكد بنك الاستثمار توصياته بزيادة الوزن النسبي لسهم سيراميك “الجوهرة” بالمحفظة الإستثمارية، مع الإبقاء على القيمة العادلة للسهم عند 9 جنيهات، بدعم توقعاته تحسن ربحية الشركة في 2018 ، عقب تحقيقها أرباحا وصفها بـ “التاريخية” العام الماضي.

وكانت سيراميك الجوهرة أعلنت اليوم الثلاثاء نتائجها المالية غير المدققة عن العام المالي 2017، والتي أظهرت نموا سنويا 38% بإيراداتها لتصل إلى 1 مليار جنيه، مقارنة بـ 724 مليون جنيه في 2016.

كما سجل صافي أرباح الشركة زيادة نسبتها 33% على أساس سنوي إلى 47.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 35.8 مليون جنيه في 2016 .

وقال بنك الاستثمار في مذكرة بحثية تلقى المال نسخة منها اليوم إن إيرادات الشركة العام الماضي تجاوزت توقعاته بواقع 5%، كما تجاوز صافي الربح توقعاته بـ 4%.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباحا نقدية على المساهين بواقع 20 مليون جنيه، على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العمومية للتصويت عليه.

وأنهى سهم الجوهرة للسيراميك تداولات اليوم الثلاثاء عند مستويات 7.43 جنيه، بإجمالي تداولات مليوني جنيه.