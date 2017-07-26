فاروس يُبقي على سهم جهينة عند 8.88 جنيه مع توصية بزيادة الوزن

منى عبد الباريأبقى بنك استثمار فاروس على السعر المستهدف لسهم جهينة المتداول حاليًّا حول مستويات 7.40 جنيه، عند 8.88 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي، فيما أشار إلى وجود فجوة في تقييم السهم بحوالي 18%.جاء ذلك، اليوم، على خلفية إعلان الشركة نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من العام المال

منى عبد الباري

أبقى بنك استثمار فاروس على السعر المستهدف لسهم جهينة المتداول حاليًّا حول مستويات 7.40 جنيه، عند 8.88 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي، فيما أشار إلى وجود فجوة في تقييم السهم بحوالي 18%.





جاء ذلك، اليوم، على خلفية إعلان الشركة نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من العام المالي الحالي، والتي أظهرت تراجعًا نسبته 22% بصافي الأرباح لتسجل 86 مليون جنيه، مصحوبًا بتراجع هامش صافي الربح إلى 3% مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجلت إيراداتها 2.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 17%.

وتزامن إعلان جهينة نتائجها المالية، اليوم، مع خروجها من المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 والذي يضم أنشط 30 شركة بالسوق، وانتقالها لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، وفقًا للمراجعة الدورية لأسهم البورصة.

يُشار إلى أن سهم الشركة تراجع، خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في 25 يوليو، بنحو 14% من 8.75 جنيه إلى 7.53 جنيه.

وأغلق سهم جهينة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء متراجعًا 1.59% عند مستوى 7.41 جنيه، بتداولات إجمالية قيمتها 5.290 مليون جنيه.