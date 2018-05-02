فاروس يوصي بزيادة وزن سهم OTMT

مبقيا على توصيته السابقة وقيمة عادلة 0.94 جنيهمنى عبدالباريأبقى بحوث بنك استثمار فاروس على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، مع قيمة عادلة مقدرة للسهم بـ0.94 جنيه، في ضوء عدد من المحفزات المستقبلية أبرزها إحتمالية رفع الضغوط عن رؤوس الأموال في كوريا ا

مبقيا على توصيته السابقة وقيمة عادلة 0.94 جنيه



منى عبدالباري

أبقى بحوث بنك استثمار فاروس على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، مع قيمة عادلة مقدرة للسهم بـ0.94 جنيه، في ضوء عدد من المحفزات المستقبلية أبرزها إحتمالية رفع الضغوط عن رؤوس الأموال في كوريا الشمالية والذي يهيء لـ OTMT أرباحا من تابعتها “كوريولينك”.

وأزالت OTMT القوائم المالية لوحدتها الكورية شيو تكنولوجي “كوريولينك” بعدما فقدت سيطرتها على العمليات هناك، وعدم تمكنها من استرداد النقدية التي تم إنفاقها، وفقا للقوائم المالية للشركة عن 2017 .

وقال محمد المسيري محلل قطاع الاتصالات ببنك الاستثمار، إن إعداد السعر المستهدف للسهم استبعد تقييم “كوريولينك” والتي من شأنه إضافة 0.40 جنيه، ما يعني وصول قيمة السهم إلى 1.34 جنيه.

و شملت المحفزات كذلك بيع أوراسكوم تابعتها الشرق الأوسط للكابلات البحرية “Mena Cable”، واستغلال الربحية المتوقعة من هذه العملية لانتهاج استراتيجيات جديدة.

وكذلك ترجيحات ارتفاع مساهمة القطاع المالي في الأرباح في ظل الطروحات المتوقعة للعام الحالي، وحالة الرواج التي يشهدها سوق الأوراق المالية.

وكانت مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في أرباح أوراسكوم ارتفعت الربع الرابع من عام 2017، بنسبة 514% على أساس سنوي لتصل إلى 215.89 مليون جنيه، مقارنة بـ 35.18 مليون جنيه في الربع الأخير من 2016 ، بدعم الانتعاشة التي شهدها سوق المال.