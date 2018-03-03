فاروس يوصي بزيادة وزن سهم طلعت مصطفى

منى عبدالباريأوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم طلعت مصطفى، مقدرا قيمته العادلة عند 10.60 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليا حول 10 جنيهات حاليا.وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها إن عملية التقييم أخذت في الاعتبار توقعاته لمبيعات الشركة عام 2018، والبالغة 14.3 مليا

منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم طلعت مصطفى، مقدرا قيمته العادلة عند 10.60 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليا حول 10 جنيهات حاليا.

وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها إن عملية التقييم أخذت في الاعتبار توقعاته لمبيعات الشركة عام 2018، والبالغة 14.3 مليار جنيه.

وتتجاوز توقعات فاروس مستهدف المبيعات المُعلن من الشركة عند 14 مليار، مقارنة بـ 13 مليار مبيعات محققة في 2017. وتتجاوز مبيعات 2016 البالغة 6.5 مليار جنيه مبيعات العام الماضي بنسبة 100%

وكانت طلعت مصطفى أعلنت نتائجها المالية عن العام الماضي نهاية الأسبوع الماضي، واصفة مبيعات 2017 بالقياسية، فيما قال بنك استثمار فاروس أنها تجاوزت توقعاته السابقة البالغة 12.9 مليار جنيه.

وحققت طلعت مصطفى صافي ربح العام الماضي بقيمة 1.382 مليار جنيه، مقارنة بـ 828 مليون جنيه في العام 2016.