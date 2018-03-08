فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لـ 7 أسهم

منى عبدالباريأصدر بنك استثمار فاروس -اليوم الخميس- توصية بزيادة الوزن النسبي لـ 7 أسهم بمحفظة الاستثمارات، في قطاعات مختلفة، بين الصناعة، والأوية، والعقارات.وقدر فاروس القيمة العادلة لسهمي المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة المستحواذان على نسبة كبيرة من الوزن النسبي للمؤشر الثلا

منى عبدالباري

أصدر بنك استثمار فاروس -اليوم الخميس- توصية بزيادة الوزن النسبي لـ 7 أسهم بمحفظة الاستثمارات، في قطاعات مختلفة، بين الصناعة، والأوية، والعقارات.

وقدر فاروس القيمة العادلة لسهمي المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة المستحواذان على نسبة كبيرة من الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني بواقع 27.75 جنيه، و16.5 جنيه على الترتيب، مع توصية بزيادة الوزن النسبي لكلاهما.

وتباين أداء السهمين بحلول الساعة 11.30 من جلسة اليوم، وارتفع هيرميس بواقع 2.48% إلى مستوى 23.96 جنيه، وسجل سهم طلعت مصطفى 10.98 جنيه، متراجعًا 0.1%.

وأوصى بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها اليوم، بزيادة الوزن النسبي لأسهم أوراسكوم كونستراكشون مقدرًا قيمته العادلة 19.80 جنيه، والسويدي بقيمة عادلة 185 جنيهًا، بدعم من توقعات الفوز بعقد مشروع الحمراوين.

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، نقلت مؤخرًا عن مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتطلع إلى توقيع عقود تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات قبل يوليو المقبل.

ولفت إلى أن الوزارة تحدد موعد فتح المظاريف المالية التي تقدمت بها ثلاثة تحالفات لتنفيذ المشروع، من بينها تحالف ياباني ومعه شركات المقاولات المصرية أوراسكوم والسويدي.

وفي ضوء استمرار عملية إعادة تقييم أسهم قطاع الدواء المتوسطة بدعم قانون التأمين الصحي الجديد، أوصى بنك الاستثمار أيضا بزيادة الوزن النسبي لأسهم قطاع الأدوية المتوسطة، وهي الإسكندرية للأدوية بتقييم نسبي 200 جنيه، والقاهرة للأدوية بتقييم نسبي 59 جنيهًا، والعربية للأدوية بتقييم نسبي 58 جنيهًا.