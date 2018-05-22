فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لـ 6 أسهم بقطاع العقارات

منى عبدالباري:أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي في محفظة الاستثمارات لأسهم 6 شركات عقارات مدرجة بالبورصة المصرية بدعم ترجيحات تحقيق أداء بيعي قوي في الفترة المتبقية من عام 2018.وكانت الأسهم التي شملتها توصية "فاروس" إعمار مصر للتنمية "EMFD" مع ترقية القيمة العادلة إلى 60 جنيها، بدعم تحس

منى عبدالباري:

أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي في محفظة الاستثمارات لأسهم 6 شركات عقارات مدرجة بالبورصة المصرية بدعم ترجيحات تحقيق أداء بيعي قوي في الفترة المتبقية من عام 2018.

وكانت الأسهم التي شملتها توصية “فاروس” إعمار مصر للتنمية “EMFD” مع ترقية القيمة العادلة إلى 60 جنيها، بدعم تحسن مركز الشركة النقدي، فيما أبقى على التوصية السابقة بزيادة الوزن النسبي.



وأيضا السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك – “OCDI” بقيمة عادلة 45.50 جنيه، وسهم أوراسكوم للتنمية مصر “ORHD” بقيمة عادلة 13 جنيها، وسهم بالم هيلز للتعمير “PHDC”، بقيمة عادلة 6.57 جنيه.

وكذلك أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة “TMGH” بقيمة عادلة 16.50 جنيه، وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير “MNHD” بقيمة عادلة 15.70 جنيه، وسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير “HELI” بقيمة عادلة 60.02 جنيه، وسهم المصرية للمنتجعات السياحية “EGTS” بقيمة عادلة 1.81 جنيه.



“ويتٌوقع أن تحقق شركتي أوراسكوم للتنمية، وبالم هيلز أداءا قويا في الربع الثاني من 2018 بدعم إطلاق مشروعها مكادي هايتس في إبريل 2018 ، وبالم هيلز في ضوء مشروعها بادية الذي أطلقته في مايو الجاري، كما يُرجح عودة سوديك في فصل الصيف مع توقيعها اتفاق لتنمية 1.3 مليون متر مربع بالساحل الشمالي ما من شأنه دعم نتائج الربع الثالث”، وفقا لبنك الاستثمار.



ورجح فاروس أن تحقق مجموعة طلعت مصطفى القابضة أرباحا جيدة في الربع الثالث من العام الحالي مع إعلانها الاتجاه لإطلاق المرحلة التجارية من مشروع مدينتي، وذلك تزامنا مع إطلاق مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي سجلت مبيعات أوراسكوم 398 مليون جنيه بنمو 115% مقارنة بالربع الأول من 2017، و سوديك 1.2 مليار جنيه، بنمو 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما حققت بالم هيلز 2.1 مليار جنيه مبيعات، طلعت مصطفى مبيعات 2.9 مليار جنيه، و مدينة نصر 1.5 مليار جنيه.