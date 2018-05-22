فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لـ 6 أسهم عقارية بالبورصة

منى عبدالباري توقع بنك استثمار فاروس، تحقيق عدد من شركات العقارات المدرجة بالبورصة، نتائج مالية جيدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، عقب الهدوء الذي شهدته نتائج الربع الأول من العام الحالي في ضوء محدودية أعداد المشروعات التي تم إطلاقها.…

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس، تحقيق عدد من شركات العقارات المدرجة بالبورصة، نتائج مالية جيدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، عقب الهدوء الذي شهدته نتائج الربع الأول من العام الحالي في ضوء محدودية أعداد المشروعات التي تم إطلاقها.

وبناء على ذلك أوصى فاروس في ورقة بحثية صدرت، اليوم الثلاثاء، بزيادة الوزن النسبي في محفظة الاستثمارات لأسهم 6 شركات عقارات، شملت إعمار مصر للتنمية “EMFD” مع ترقية القيمة العادلة إلى 60 جنيهًا، بدعم تحسن مركز الشركة النقدي الذي سجل صافي 2.26 مليار جنيه، مع الإبقاء على التوصية السابقة بزيادة الوزن النسبي.

وتضمنت التوصية كذلك سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك – “OCDI” بقيمة عادلة 45.50 جنيه، وسهم أوراسكوم للتنمية مصر “ORHD” بقيمة عادلة 13 جنيهاً، وسهم بالم هيلز للتعمير “PHDC”، بقيمة عادلة 6.57 جنيه.

وكذلك أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة “TMGH” بقيمة عادلة 16.50 جنيه، وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير “MNHD” بقيمة عادلة 15.70 جنيه، وسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير “HELI” بقيمة عادلة 60.02 جنيه، وسهم المصرية للمنتجعات السياحية “EGTS” بقيمة عادلة 1.81 جنيه.

وقال بنك الاستثمار إنه يتوقع تحقيق شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز أداءًا قويًا في الربع الثاني من 2018 بدعم إطلاق الأولي مشروعها مكادي هايتس في إبريل 2018، وإطلاق الثانية مشروعها “بادية” في مايو الجاري.

وتوقع عودة “سوديك” في فصل الصيف مع توقيعها اتفاق لتنمية 1.3 مليون متر مربع بالساحل الشمالي، والذي من شأنه دعم نتائج الربع الثالث، وفوز الشركة بقطعة أرض مساحتها 2.1 مليون متر مربع في مزاد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتوقع إعلان نتائجه قريبًا.

ورجح فاروس أن تحقق مجموعة طلعت مصطفى القابضة أرباحا جيدة في الربع الثالث من العام الحالي، مع إعلانها الاتجاه لإطلاق المرحلة التجارية من مشروع مدينتي، تزامنًا مع إطلاق مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وعدل بنك الاستثمار تقديراته إلى صافي النقدية لدى الشركات حيث تصدرت سوديك المشهد بصافي نقدية 5.28 مليار جنيه، تلاها إعمار مصر للتنمية بقيمة 2.26 مليار جنيه.

واتسمت فترة الربع الأول من العام الحالي بالهدوء، ما ظهر في انخفاض أعداد المشروعات التي تم إطلاقها، ما نتج عنه ارتفاعًا على المستوى السنوي، وتراجعًا على المستوى الربعي، وفقا لفاروس.

وشهد الربع الأول وفقاً لبنك الاستثمار عدد من الاستثناءات كشركتي بالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى اللذان أظهرا تراجعا في على الصعيد السنوي والربعي.

وخلال الربع الأول من العام الحالي حققت بالم هيلز 2.1 مليار جنيه مبيعات بتراجع 39%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت طلعت مصطفى مبيعات 2.9 مليار جنيه، بتراجع 31% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

كما كانت شركة مدينة نصر، استثناء مع إطلاقها مشروع Lake Park Studio ، والذي ظهر بوضوح في مبيعاتها الربعية التي ارتفعت بنسة 9% على أساس ربعي لتسجل 1.5 مليار جنيه، ونجحت شركة أوراسكوم للتنمية في تحقيق أعلى ارتفاع سنوي في مبيعاتها في الربع الأول بنمو 115% لتصل إلى 398 مليون جنيه، وسوديك 1.2 مليار جنيه، بنمو 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.