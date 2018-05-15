فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لـ 3 أسهم بقطاع الأسمنت

منى عبدالباريأوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي في محفظة الاستثمارات لـ 3 أسهم لشركات بقطاع الأسمنت بالبورصة المصرية في ظل عدد من العوامل إيجابية.والأسهم الثلاثة هي العربية للأسمنت بقيمة عادلة 9.60 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت بقيمة عادلة 39 جنيه، ومصر للأسمنت – قنا بقيمة عادلة 35 ج

منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي في محفظة الاستثمارات لـ 3 أسهم لشركات بقطاع الأسمنت بالبورصة المصرية في ظل عدد من العوامل إيجابية.

والأسهم الثلاثة هي العربية للأسمنت بقيمة عادلة 9.60 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت بقيمة عادلة 39 جنيه، ومصر للأسمنت – قنا بقيمة عادلة 35 جنيه.



عوامل داعمة





وقال بنك الاستثمار في ورقة بحثية إن هناك تطورات إيجابية شهدها قطاع الأسمنت في الربع الأول من 2018 شملت تخطى هامش مجمل الربح حاجز 20% على مستوى القطاع.

كما ارتفع إجمالي مبيعات القطاع، بما في ذلك الصادرات، بنسبة 1.5% على أساس سنوي، وزاد متوسط أسعار بيع التجزئة بنسبة 16% ربعيًا، ليصل إلى 976 جنيه للطن، بينما ارتفع متوسط التكلفة النقدية للطن بنسبة 1.9% فقط على أساس ربعي، ليصل إلى 540 جنيه للطن



العربية للأسمنت





وعلى صعيد شركة العربية للأسمنت قال فاروس إن سهمها يتداول حاليًا عند مضاعف ربحية مقداره 11.9 مرة، مقدرا قيمة عادلة له 9.60 جنيه.

وحققت الشركة أعلى مستوى هوامش، حيث بلغ هامش مجمل الربح 26.1%، مقارنة مع 10.5% في الربع الرابع 2017، وبلغ هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 29.8%، مقارنة مع 18.5% في الربع الرابع 2017.

و سجلت العربية للأسمنت أقل مستوى للتكلفة النقدية على مستوى القطاع في الربع الأول من 2018، حيث بلغت 513 جنيه للطن، مرتفعة 2.3% ربعيًا، كما سجل صافي الدخل للشركة 162 مليون جنيه، مرتفعًا 172% سنويًا. وأغلق سهم العربية للأسمنت تداولات اليوم الثلاثاء8.05 جنيه، بارتفاع 0.50% فقط.



بني سويف للأسمنت





قال بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها إن إيرادات مصر بني سويف للأسمنت تحسنت في الربع الأول 2018 بشكل كبير، لتصل إلى 619 مليون جنيه، بارتفاع 77% سنويًا، و35% ربعيًا.

وأرجع هذا التحسن لدعم عاملين أساسيين هما زيادة حجم المبيعات بنسبة 12% ربعيًا، وارتفاع أسعار البيع بنسبة 21%. وهامش مجمل الربح إلى 23.5%، مقارنة مع 9.5% في الربع الأول 2017، و8.1% في الربع الرابع 2017. وأشار إلى تداول سهم الشركة حاليًا عند مضاعف ربحية مقداره 10.2 مرة، وأنهى سهم بني سويف للأسمنت تعاملاته اليوم عند مستويات 23.15 جنيه.



مصر للأسمنت – قنا





ويرى فاروس إن سعر تداول سهم الشركة الحالي حول 24.5 جنيه، يمثل مستوى جذابا للشراء، لافتا إلى أن السهم يتداول عند مضاعف ربحية مقداره 6.7 مرة.

و ارتفعت إيرادات مصر للأسمنت – قنا بنسبة 7% على أساس ربعي في أول ربع من 2018، لتصل إلى 772 مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة 5% خلال نفس الربع.

وتحسن هامش مجمل الربح ربعيًا، بنسبة 24.7%، مقارنة مع 13.3% في الربع الرابع 2017، بينما شهد انخفاضًا على أساس سنوي، حيث سجل مجمل هامش ربح الربع الأول 2017 نسبة 28.1%.

وأنهى سهم مصر للأسمنت – قنا تداولاته اليوم عند مستوى 24.58 جنيه.



مخاوف في الأفق





ورغم ما طرحه فاروس من عوامل إيجابية، وتوقعات تحسن إلا أنه لفت لعدد من المخاوف تلوح في الأفق قد تؤدي لتأثيرات سلبية على الشركات المذكورة شملت دخول سعات إنتاجية جديدة، حيث بدأ مصنع القوات المسلحة مرحلة الإنتاج، بسعة إنتاجية 12 مليون طن سنويا.

وكذلك انخفاض أسعار بيع الإسمنت بالتجزئة، التي تبلغ حاليًا 850 جنيه للطن، مع ترجيحات استمرار بقائها منخفضة في النصف الثاني 2018.

عدم تحسن أداء الشركات في ظل الارتفاع المتوقع لأسعار الطاقة وتكلفة الكهرباء في النصف الثاني 2018.