فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لشركات المطاحن‎

أوصى تقرير صادر عن بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لشركات المطاحن في ضوء التحسن الذي شهدته ربحية هذه الشركات في الربع الأول من العام الحالي.

وتمكنت شركات المطاحن من تحقيق قفزة في أرباحها بنهاية شهر مارس 2017، حيث أظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى أرباحا قيمتها 92 مليون جنيه مقارنة بـ 37 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، كما حققت مطاحن ومخابز شمال القاهرة أرباحا قيمتها 32.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بـ 13.28 مليون جنيه نهاية مارس 2015، وسجلت أرباح مطاحن مصر العليا 151.79 مليون جنيه نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 94.8 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع التقرير تحسن هوامش أرباح الشركات إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار النخالة بنحو الضعف، إلى 3000 جنيه من 1600 جنيه، بجانب تراجع معدلات استيرادها وارتفاع الطلب عليها محليا.

وأوصى التقرير بزيادة الوزن النسبي لأسهم الشركات الثلاث، وذلك بنسبة 67% لسهم مطاحن مصر الوسطى والذي قدر قيمته العادلة عند 62.37 جنيه، وكذلك ارتفاع محتمل 50% لسهم مطاحن شمال القاهرة المقدرة قيمته العادلة عند 42.77 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بقيمة عادلة مقدرة 162.36 جنيه مع ارتفاع محتمل 37%.

م مع الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم وتأثيرها على الأسعار، يظل رغيف الخبز المدعم بسعر 5 قروش هو الاختيار الأمثل للمستهلكين، ما يؤمن لشركات المطاحن المسؤولة عن إنتاج الدقيق المخصص للحبز المدعوم استقرارا في معدلات الإنتاج، بحسب فاروس.

وألقى التقرير الضوء على عدد من الفرص المتاحة للشركات الثلاث من بينها الزيادة الكبيرة في أسعار النخالة والتي ستقلل الضغط على التكاليف، والمرونة في الكميات مع زيادة الإقبال على الخبز المدعم في ضوء الموجة التضخمية، وتحسن الربحية حيث لا تزال أسعار الدقيق والنخالة مساوية للأسعار العالمية بالدولار الأمريكي، والاستفادة من فرصة تنويع المنتجات مثل المكرونة والمخبوزات.

وفي المقابل أشار أيضا إلى وجود عدد من التحديات المحتملة والتي تتمثل في احتمالية تدخل الحكومة لتغيير السياسات المتبعة حاليا ما قد يضغط على هوامش الربحية، بجانب وجود تنافسية عالية في قطاعات إنتاج المخبوزات والمعجنات والمكرونة، نظرا لوجود شركات خاصة لإنتاج هذه الأنواع بجودة مرتفعة ما يحد من إمكانية زيادة الربحية في هذه المنتجات.