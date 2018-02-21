فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسيدي كرير ومصر للأسمدة

منى عبدالباري أوصى بنك استثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبي لسهمي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عند قيمة عادلة 42 جنيهًا، ومصر لإنتاج الأسمدة بقيمة عادلة 120 جنيهاً، بدعم من إقبال المستثمرين على القطاع العام الحالي، والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية. وواصل فاروس، في ورقة بحثية صدرت -اليوم ال

منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبي لسهمي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عند قيمة عادلة 42 جنيهًا، ومصر لإنتاج الأسمدة بقيمة عادلة 120 جنيهاً، بدعم من إقبال المستثمرين على القطاع العام الحالي، والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية.

وواصل فاروس، في ورقة بحثية صدرت -اليوم الأربعاء- توصيته بزيادة الوزن النسبي للقطاع ككل، في ضوء تصدره اهتمام المستثمرين خلال 2018، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية.

وشهد المؤشر القطاعي للبتروكيماويات بالبورصة المصرية ارتفاعًا 91%، خلال العام الأخير من مستوى 1121، خلال فبراير 2016، إلى 2138 في فبراير الجاري.

وفي المقابل أصدر بنك الاستثمار توصية محايدة على سهمي أبوقير بقيمة عادلة 25 جنيهًا، وأموك عند قيمة عادلة 10.50 جنيه، وسط امتلاكهم محفزات صعود خلال عام 2018.