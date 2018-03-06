فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم ليسيكو

متوقعا نمو المبيعات 10.6% في 2018منى عبدالباري:أكد بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم شركة ليسيكو مصر عند مستويات 8 جنيهات مقارنة بقيم تداول حاليا حول 7.15 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم بمحفظة الاستثمار.وأرجع فاروس في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها اليوم توصيته بزيادة الوزن

متوقعا نمو المبيعات 10.6% في 2018



منى عبدالباري:

أكد بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم شركة ليسيكو مصر عند مستويات 8 جنيهات مقارنة بقيم تداول حاليا حول 7.15 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم بمحفظة الاستثمار.

وأرجع فاروس في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها اليوم توصيته بزيادة الوزن النسبي إلى 3 عوامل رئيسية هي توقعات نمو مبيعات الشركة بـ 10.6% ، وتحقيق هامش ربح نسبته 22%، ونمو صافي الربح إلى 56 مليون جنيه العام الحالي.

وكانت ليسيكو أعلنت اليوم نتائجها المالية عن العام 2017، والتي أظهرت تحولها للربحية بقيمة 37.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 47 مليون جنيه، في 2016.

وزادت إيرادات ليسيكو في 2017 بـ61%، مقارنة بـ 2016 مسجلة 2.406 مليار جنيه، بقيادة نمو إيرادات قطاع تصدير الأدوات الصحية، و البلاط، والذي ساهم في تعويض تباطوء المبيعات محليا.

وتوقعت الشركة في مذكرة أرسلتها للبورصة المصرية اليوم نموا قياسيا في صادراتها مع تحسن وضع السوق الأوروبية، واختراقها لأسواق جديدة لتحسين صادرات البلاط، بجانب تراجع التكاليف مع استمرار المركزي في خفض أسعار الفائدة، ما قد يسفر عن انتعاشة وصفتها بـ “الضعيفة”.