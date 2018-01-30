فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم دومتي

منى عبدالباري:أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم شركة دومتي للصناعات الغذائية عند مستوى 11.7 جنيه، وسط توصية بزيادة الوزن النسبي، وذلك مقارنة بمستويات تداول حول 10.3 حاليا.وأرجع بنك الاستثمار توصيته بزيادة الوزن النسبي إلى توقعات تحسن نتائج الشركة مستقبلا، في ظل الاستراتيجيات المتبعة

منى عبدالباري:

أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم شركة دومتي للصناعات الغذائية عند مستوى 11.7 جنيه، وسط توصية بزيادة الوزن النسبي، وذلك مقارنة بمستويات تداول حول 10.3 حاليا.

وأرجع بنك الاستثمار توصيته بزيادة الوزن النسبي إلى توقعات تحسن نتائج الشركة مستقبلا، في ظل الاستراتيجيات المتبعة حاليا والتي ساهمت في تعزيز ربحيتها في الربع الأخير من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة في الفترة المذكورة 615 مليون جنيه، فيما سجل مجمل الربح 137.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 61 مليون في الفترة المماثلة من العام 2016، فيما حققت الشركة نموا في إجمالي هوامش ربحيتها بنسبة 22.35%.

وتوقع بنك الاستثمار أن تحقق “دومتي” مستهدفها بزيادة إجمالي هامش الأرباح إلى 26%، وهامش صافي الربح إلى 8%، العام الحالي، في ضوء تحسن مزيج مبيعات الشركة.

وكانت دومتي واجهت صعوبة كبيرة عقب تحرير سعر الصرف في تمرير الزيادات السعرية في المنتجات الأقل سعر للمستهلكين، نظرا لضعف قدراتهم الشرائية، ما دفع الشركة للتحول إلى استراتيجية تعتمد على منتجات جديدة، بدلا من تلك منخفضة الأسعار والتي تقدر بنحو 40% من مبيعات الشركة، بجانب فتح قنوات توزيع عبر البقالات التموينية.

وساهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز مبيعات الشركة إلى مستويات العام 2016، قبل تحرير سعر الصرف، حيث بلغت في الربع الرابع من 2017، ما قيمته 615 مليون جنيه، مقارنة بـ 463 مليون جنيه في الربع الرابع من 2016.

وتتوقع دومتي ارتفاع إجمالي هوامش ربحيتها بواقع 100 نقطة أساس في الربع الأول من 2018، مع استيعاب السوق للأسعار الجديدة، و الاستمرار في استراتيجيتها المذكورة.

وتعتزم “دومتي” طرح منتجاتها الجديدة من المخبوزات بنهاية الربع الأول من 2018، وكذلك اللبن المٌحلي، و ذلك بهدف تعزيز أعمالها وزيادة معدلات ربحيتها.