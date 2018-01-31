فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم جهينة

منى عبدالباريقام بنك استثمار فاروس برفع توصيته للوزن النسبي لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مع الإبقاء على قيمة عادلة عند مستوى 14.42 جنيه، مقابل مستويات تداول حول 11 جنيهًا حاليًا.وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم الأربعاء، تحسن الوزن النسبي للسهم إلى مبادرة نفذتها الشركة أسهمت في تعزي

منى عبدالباري



قام بنك استثمار فاروس برفع توصيته للوزن النسبي لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، مع الإبقاء على قيمة عادلة عند مستوى 14.42 جنيه، مقابل مستويات تداول حول 11 جنيهًا حاليًا.

وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم الأربعاء، تحسن الوزن النسبي للسهم إلى مبادرة نفذتها الشركة أسهمت في تعزيز إيراداتها، شملت تحفيز المبيعات، وخفض التكاليف، والمديونيات، وإغلاق منافذ التوزيع غير الفعالة، واستقطاع أي نفقات غير مهمة، بجانب دخول الشركة سوق الجبن من خلال شراكتها مع شركة أرلا الهولندية.

وكانت جهينة أعلنت اليوم الأربعاء نتائجها المالية المجمعة عن العام المالي الماضي، والتي أظهرت تحسنا سنويا في الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 6.065 مليار جنيه، كما سجل صافي أرباح الشركة 198 مليون جنيه، بزيادة سنوية 269 %.

وأشار بنك الاستثمار إلى أن تراجع مديونيات الشركة العام الماضي ساهم في تخفيف الضغط على أرباحها، حيث تراجع بند القروض طويلة الأجل إلى 756 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2017، مقارنة مع 803.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2016.

وأشار فاروس إلى أن جهينة تمكنت من رفع حصتها السوقية بنسبة 1 نقطة أساس في الربع الرابع من 2017، نتيجة ارتفاع معدلات الربحية المترتبة على تعافي الكميات المبيعة، والأسعار.

وأظهرت النتائج المالية للشركة عن الربع الرابع من العام الماضي نموا في الإيرادات نسبته 17%، حيث وصلت إلى 1.519 مليار جنيه، كما بلغ صافي الأرباح 47 مليون جنيه، بارتفاع سنوي نسبته 141%.

وأغلق سهم جهينة تداولات اليوم الأربعاء بارتفاعا 2.35%، عند مستوى 10.90 جنيه، فيما كان السهم حقق ارتفاعات بنسبة 5% منتصف التداولات عند 11.98 جنيه.

