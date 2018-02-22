فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم جلوبال

منى عبد الباري أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم جلوبال تيليكوم، والمقدرة قيمته العادلة عند مستوى 7.9 جنيهات، مقارنة بمستويات تداول عند 6.9 جنيهات حاليًّا. وأرجع بنك الاستثمار توصيته إلى توقعات تحسن الأداء والصعود مجددًا في حال تسوية النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب، رغم الخسائ

منى عبد الباري





أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم جلوبال تيليكوم، والمقدرة قيمته العادلة عند مستوى 7.9 جنيهات، مقارنة بمستويات تداول عند 6.9 جنيهات حاليًّا.

وأرجع بنك الاستثمار توصيته إلى توقعات تحسن الأداء والصعود مجددًا في حال تسوية النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب، رغم الخسائر المحققة، العام الماضي، نتيجة ضعف أداء الشركة بالجزائر، وبنجلاديش بسبب ضغوط المنافسة القوية في البلدين.

وكشفت النتائج المالية غير المدققة لجلوبال تيليكوم عن صافي خسائر قدرها 42 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بصافي ربح 194 مليون دولار في 2016.

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الأخير من عام 2017 بنسبة 5.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من 2016، لتكبد خسائر قيمتها 115 مليون دولار، مقارنة بأرباح 35 مليون دولار.

وقال بنك الاستثمار إن تراجع الإيرادات على أساس سنوي في الجزائر بنسبة 14% نتيجة ضغوط المنافسة القوية، وبنجلاديش بنفس النسبة، تسبَّب في الضغط على مبيعات الشركة، بينما ظلت عمليات باكستان هي الجانب المشرق في ظل نمو إيراداتها بنسبة 1% سنويًّا رغم تحديات المنافسة القوية بالسوق.

كانت مسئولة بالشركة قد قالت سابقًا، لـ”المال”، إن جلوبال تواجه منافسة قوية بالجزائر مع الشركات الأخرى العاملة بالسوق، بالإضافة لرفع الضرائب على الشركات، وعدم قدرة الشركة على تمرير أى زيادات على المستهلكين لارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، وتراجع سعر الدينار الجزائرى.

وقال فاروس، في ورقة بحثية صدرت، اليوم الخميس، وتلقّى “المال” نسخة منها، إن تسوية النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية، من شأنه تسريع عملية التداول، ما يخلق توقعات بالصعود.

وكانت “جلوبال” قد قالت، في يناير الماضي، إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا إداريًّا بالحجز على المبلغ المتنازع عليه من حسابات الشركة لدى البنوك المحلية فى مصر والبالغ قيمته 990 مليون جنيه مصرى (56 مليون دولار أمريكى). فيما قالت الشركة إنها ستطعن على قرار الحجز الصادر من الضرائب.

يُشار إلى أن سهم جلوبال أغلق، اليوم، عند مستويات 6.88 جنيه، بتراجع نحو 0.6%، بتداولات إجمالية 20 مليون جنيه.

وجلوبال صاحبة أحد الأسهم القيادية بالبورصة المصرية يتوقع خروجها من السوق في حال إتمام شركة فيون هولدنجز والمستحوذة حاليًّا على 57.7% من أسهم جلوبال لصفقة امتلاك الشركة بالكامل.