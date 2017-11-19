فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم المصرية الكوييتة

منى عبدالباري أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية والمقدر قيمته العادلة عند مستوى 0.89 دولاربدعم من التحسن الذي يشهده الاقتصاد الكلي، وتوقعات تحقيق الشركة زيادة في صافي أرباحها في الربع الرابع من العام الحالي بدعم أرباح بيع أي سكويرد كابيتال.&

منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية والمقدر قيمته العادلة عند مستوى 0.89 دولاربدعم من التحسن الذي يشهده الاقتصاد الكلي، وتوقعات تحقيق الشركة زيادة في صافي أرباحها في الربع الرابع من العام الحالي بدعم أرباح بيع أي سكويرد كابيتال.

وبلغت قيمة حصة المصرية الكويتية البالغة 15% فى شركة “ى سكويرد”، 60 مليون جنيه، كانت مقيمة بقيمتها الدفترية، عند 30 مليون دولار بواقع 0.03 دولار للسهم.

وحققت القابضة المصرية الكويتية إيرادات بقيمة 84 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة 14% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.



و أرجع فاروس في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها اليوم 80% من هذه الإيرادات إلى مبيعات سماد اليوريا الذي تنتجه شركة الأسكندرية للأسمدة بعدما زاد انتاجه بنسبة 21% على أساس ربعي.

وارتفع متوسط أسعار اليوريا المباعة في السوق المحلي بنسبة 6% ربعيًا، ما يشير إلى تخطي المبيعات المحلية النسبة المتعاقد عليها مع الحكومة .

ولفت التقرير أيضا استقرار مستوى إيرادات شركة نات إنرجي التابعة على أساس ربعي، بالرغم من الانخفاض الكبير في تركيب التوصيلات المنزلية المدعمة بعد التركيز على التوصيلات غير المدعمة خلال الفترة التي أعقبت التعويم، وذلك رغم انخفاض إيرادات شركة سبريا في الربع الثالث من 2017 نتيجة عوامل موسمية، مرتبط بنشاط تجارة الخشب، و المنافسة الضارية في سوق سلفونات النفثالين من الواردات الصينية والروسية.

ولفت فاروس إلى تحقيق القابضة الكويتية زيادة ربعية في مجمل هامش الربح لديها بدعم من كفاءة التكلفة، حيث سجل مجمل هامش الربح زيادة 14 نقطة بدعم انخفاض تكلفة المواد الخام التي تستعين بها شركة سبريا كنسبة مئوية من تكلفة البضاعة المباعة، و تركيز شركة نات إنريجي على مد توصيلات الغاز الطبيعي غير المدعومة.

ويضاف إلى هذا كفاءة التكلفة التي ارتفعت بنمو إيرادات شركتي الأسكندرية للأسمدة وسبريا على أساس ربعي، نتج عن بيع الشركة المصرية للهيدروكربون أرباح رأسمالية بقيمة 18.3 مليون دولار في الربع الثالث، بحسب فاروس.

