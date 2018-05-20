فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم إيجيترانس‎

شارك الخبر مع أصدقائك

منى عبدالباري:قدر بنك استثمار فاروس القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للنقل والتجارة "إيجيترانس" بقيمة 20 جنيها، مع توصية بزيادة الوزن للسهم في محفظة الاستثمارات.وأرجع بنك الاستثمار توصيته في ورقة بحثية صدرت اليوم الاحد الى توقيع الشركة مؤخرا توقيع عقد أعمال بمحطتى كهرباء غرب القاهرة وأسي

منى عبدالباري:

قدر بنك استثمار فاروس القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للنقل والتجارة “إيجيترانس” بقيمة 20 جنيها، مع توصية بزيادة الوزن للسهم في محفظة الاستثمارات.

وأرجع بنك الاستثمار توصيته في ورقة بحثية صدرت اليوم الاحد الى توقيع الشركة مؤخرا توقيع عقد أعمال بمحطتى كهرباء غرب القاهرة وأسيوط بقيمة 40 مليون جنيه.

وتقوم الشركة بموجب التعاقد بأعمال التخليص والتفريغ والنقل والتركيب للطرود الخاصة بمحطتى كهرباء غرب القاهرة وأسيوط على أن يبدأ التنفيذ خلال الربع الثالث من 2018 ولمدة 6 أشهر.

وسجلت الشركة صافي ربح مستقل بقيمة 72.6 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 42.9 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعاً على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

