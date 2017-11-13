فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم أبوظبي الإسلامي

المال-خاص أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر مبقيا على تقديره للقيمة العادلة للسهم عند مستوى 24 جنيها، مقارنة بمستويات تداول حول 14 جنيها حاليا، بدعم من عدة عوامل رئيسية أبرزها تحقيق البنك طفرة في صافي دخله. وقال فاروس في ورقة بحثية تلقت المال نسخة منها اليو



المال-خاص

أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر مبقيا على تقديره للقيمة العادلة للسهم عند مستوى 24 جنيها، مقارنة بمستويات تداول حول 14 جنيها حاليا، بدعم من عدة عوامل رئيسية أبرزها تحقيق البنك طفرة في صافي دخله.

وقال فاروس في ورقة بحثية تلقت المال نسخة منها اليوم إن توصيته جاءت بناء على توقعات زيادة وتيرة نشاط الإقراض مع وصول معدل النمو السنوي إلى 16% خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، وإمكانية تعافي الدخل من غير الفائدة ليعوض الضغط الواقع على الهوامش، وأيضا إمكانية انخفاض معدل الضريبة الفعلي من 52%، وهي النسبة الحالية، إلى 30% ابتداء من الربع الأول من عام 2018، و إمكانية أن يشهد صافي الدخل طفرة مع وصول معدل النمو السنوي المركب إلى 29% خلال فترة التوقعات.

وأظهرت القوائم المالية للمصرف تحقيق صافي أرباح قيمته 162 مليون جنيه مصري، في الربع الثالث من العام 2017، ليسجل بذلك انخفاضًا بنسبة 39% على أساس ربعي، وارتفاعًا بنسبة 99% على أساس سنوي.

ويرجع هذا الانخفاض الربعي إلى المخصصات المحجوزة خلال الربع الثالث من 2017 بعد رد مخصصات في الربع الثاني من 2017. وقال فاروس أنه في حالة استبعاد الأثر المالي للمخصصات، كان سيرتفع صافي الدخل بواقع 3% ربعيًا، 59% سنويًا.

وتوقع فاروس أن يقوم مصرف أبو ظبي بسداد كامل الالتزامات الضريبية المرحلة الناتجة عن الخسائر الضريبية بنهاية العام 2017، لافتا إلى أنه بعد سداد البنك مؤجلات بقيمة 281 مليون جنيه في 2015 و 215 مليون جنيه في 2016، تبقى سداد 355 مليون جنيه مصري، من المفترض سدادهم كاملة بنهاية عام 2017.

ولفت إلى أن مخاطر انخفاض نسبة الملكية أصبحت عند أدني حدودها، مرجعا ذلك إلى ما أعلنته إدارة البنك حول عدم رغبة مصرف أبو ظبي الإسلامي – الإمارات في زيادة حصته في فرع البنك في مصر عن الحد الحالي البالغ 50%.

وأشار أيضا إلى عدم احتمالية حدوث أي اكتتاب زيادة رأسمال محتمل، سوى في حالة واحدة فقط، وهي ارتفاع سعر السهم على 10 جنيهات، من أجل جذب الأقلية من المستثمرين إلى الاكتتاب في السهم، والبقاء على ملكيته.