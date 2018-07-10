فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهمين بالصناعات الدوائية

السهمان الأفضل أداء بين شركات الأدوية صاحبة رأس المال الصغيرمنى عبد الباريأوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهمان لشركات ذات رأسمال صغير بقطاع الأدوية بالبورصة المصرية، مرجعًا ذلك إلى توقعات تحقيق الشركتين أرباحًا أعلى وأكثر استدامة.وقدّر "فاروس" القيمة العادلة لسهم الإسكندر

السهمان الأفضل أداء بين شركات الأدوية صاحبة رأس المال الصغير





منى عبد الباري

أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهمان لشركات ذات رأسمال صغير بقطاع الأدوية بالبورصة المصرية، مرجعًا ذلك إلى توقعات تحقيق الشركتين أرباحًا أعلى وأكثر استدامة.

وقدّر “فاروس” القيمة العادلة لسهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 198.7 جنيه، وسهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 43.7 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهمين.

وتابع بنك الاستثمار، في ورقة بحثية، اليوم، أن سهمي الإسكندرية والقاهرة هما الأفضل بين شركات الأدوية صاحبة رأس المال الصغير، حيث تحقق الأولى نموًّا في أرباحها بمتوسط 24%، وتوزيعات أرباح بنسبة 6.6%، كما ستحقق القاهرة هامش ربح إجماليا 34%.

وتوقع تحقيق الإسكندرية والقاهرة بنهاية العام المالي الحالي 2018– 2019 إيرادات بقيمة 906 مليون جنيه، و391 مليون جنيه على الترتيب، لافتًا إلى أن أسهم الشركات المذكورة رخيصة وتمتلك حافزًا للصعود.

وكان فاروس قد توقّع مؤخرًا تحسن أداء أسهم الشركات المذكورة، إضافة إلى سهم القاهرة للأدوية، بدعم إلى الأثر الإيجابي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على أحجام مبيعات الشركات.

ويرى أنه من المتوقع أن يحسن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل أحجام مبيعات شركات الصناعات الدوائية، تدريجيا؛ لأن الحكومة ستطبق هذا النظام في أكثر من محافظة مصرية.

وأغلق سهم الإسكندرية للأدوية اليوم عند مستوى 155 جنيهًا، بينما أغلق سهم القاهرة عند مستوى 46.66 جنيه، بارتفاع نسبته 2.8%.