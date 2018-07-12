فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لأسهم البنوك

منى عبدالباري:أوصى بنك استثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبي لأسهم البنوك في ضوء تعافي متوقع لهوامش الأرباح يظهر العام المقبل.وكان بنك قطر الوطنى، أعلن اليوم نتائجه المالية المجمعة والتي أظهرت نمو في صافي الربح بنسبة 27% في نهاية 2018، ليسجل 3.4 مليار جنيه، مقارنة بالفترة المماثلة من العام ال



منى عبدالباري:



أوصى بنك استثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبي لأسهم البنوك في ضوء تعافي متوقع لهوامش الأرباح يظهر العام المقبل.

وكان بنك قطر الوطنى، أعلن اليوم نتائجه المالية المجمعة والتي أظهرت نمو في صافي الربح بنسبة 27% في نهاية 2018، ليسجل 3.4 مليار جنيه، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي عند 3.5 مليار جنيه.

ويرى فاروس أن أسهم القطاع المصرفي تتداول حاليا عند مضاعفات جذابة للغاية، على مستوى الأسهم الكبيرة والمتوسطة، ويبدو سهم البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات جاذب للمستثمرين.

وتوقع في تقرير بحثي اليوم، أن تقدم البنوك بشكل عام أداءً أفضل على مستوى الهوامش، مشيراً إلى ارتفاع عائدات أذون الخزانة بسبب خروج المستثمرين الأجانب من السوق، ما أدى إلى انخفاض مستوى المنافسة في مناقصات الخزانة، ومن المتوقع أن يبدأ تعافي نمو الميزانية العمومية بحلول 2019.