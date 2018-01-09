فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي على 6 أسهم عقارية

مصطفى طلعت أوصى بنك الاستثمار "فاروس"، بزيادة الوزن النسبي على 6 من أسهم عقارية، خلال جلسة تداولات -اليوم الثلاثاء. الأسهم هي: طلعت مصطفى القابضة، والسادس من أكتوبر "سوديك"، وبالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية، ومدينة نصر للإسكان، ومصر الجديدة للإسكان. وأوضح البنك، أن أقوى الأسهم من حيث

مصطفى طلعت

أوصى بنك الاستثمار “فاروس”، بزيادة الوزن النسبي على 6 من أسهم عقارية، خلال جلسة تداولات -اليوم الثلاثاء.

الأسهم هي: طلعت مصطفى القابضة، والسادس من أكتوبر “سوديك”، وبالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية، ومدينة نصر للإسكان، ومصر الجديدة للإسكان.



وأوضح البنك، أن أقوى الأسهم من حيث احتمالية الصعود، تتمثل في مصر الجديدة، وطلعت مصطفى، ومدينة نصر.

وأشار فاروس، في ورقة بحثية صادرة اليوم الثلاثاء، حصلت عليها “المال”، إلى أن قطاع العقارات تصدر قائمة القطاعات الصاعدة أمس، بعدما سجل سهما بالم هيلز وطلعت مصطفى أعلى قيم تداول، بينما جاء سهم إعمار مصر على رأس قائمة أسهم القطاع الخضراء.

يشار إلى أن البورصة إستردت قمتها التاريخية – اعلى مستوى لها منذ التدشين – بمستهل تعاملات جلسة اليوم، ونجح المؤشر الرئيسي “egx30” من تخطي قمته التاريخية المسجلة بنهاية ديسمبر عند 15016 نقطة، ليصل إلى مستوى 15098 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.97%.