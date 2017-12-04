فاروس يوصي بالدخول في 17 سهما بالبورصة

مصطفى طلعت: أوصى بنك الاستثمار فاروس العملاء بالدخول في 17 سهماً مقيدة بالبورصة، هي العز الدخيلة للصلب، ومصر للألمونيوم، والبنك التجاري الدولي، وهيرميس، والسويدي، وأوراسكوم كونستراكشون، وطلعت مصطفى، وراية القابضة. كما نصح بالدخول في أسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات، ومدينة…

مصطفى طلعت:

أوصى بنك الاستثمار فاروس العملاء بالدخول في 17 سهماً مقيدة بالبورصة، هي العز الدخيلة للصلب، ومصر للألمونيوم، والبنك التجاري الدولي، وهيرميس، والسويدي، وأوراسكوم كونستراكشون، وطلعت مصطفى، وراية القابضة.

كما نصح بالدخول في أسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والقناة للتوكيلات الملاحية، والقابضة المصرية الكويتية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة، ودايس، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وذكر “فاروس”، في ورقة بحثية صادرة، اليوم الإثنين، أن أسهم التجاري الدولي، وطلعت مصطفى، وأوراسكوم للاتصالات والاعلام، والسويدي صعدت بمؤشر البورصة الرئيسي أمس، بعدما ارتبط أدائها بتحقيق الأجانب لصافي مشتريات قوي.

من ناحية أخرى، طالب البنك بخروج جزئي من 13 سهماً هي الحديد والصلب المصرية، وحديد عز، والسادس من أكتوبر، وبالم هيلز، والمصرية للمنتجعات السياحية، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأموك، وإم إم جروب، وغبور، وبنك قناة السويس، والصناعات الكيماوية المصرية، ومصرف أبو ظبي، وإيديتا.