فاروس يوصى بزيادة الوزن النسبى لأسهم 6 بنوك

منى عبد البارىأكد بنك استثمار فاروس توصياته بزيادة الوزن النسبى لأسهم 6 بنوك مدرجة بالبورصة المصرية، بدعم نتائج الأعمال، التى شهدتها هذه البنوك فى الربع الأول من العام، وتوقعات بمكاسب جديدة.عززت الميزانية القوية ونموالأرباح مركز بنوك أبوظبى الوطنى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وقناة السويس، وك

منى عبد البارى

أكد بنك استثمار فاروس توصياته بزيادة الوزن النسبى لأسهم 6 بنوك مدرجة بالبورصة المصرية، بدعم نتائج الأعمال، التى شهدتها هذه البنوك فى الربع الأول من العام، وتوقعات بمكاسب جديدة.

عززت الميزانية القوية ونموالأرباح مركز بنوك أبوظبى الوطنى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وقناة السويس، وكريدى أجريكول، وبنك البركة مصر، والتعمير والإسكان، ما نتج عنه توصيات بزيادة الوزن النسبى لهذه الأسهم.

خلال الربع الأول من العام الحالى سجل المؤشر القطاعى للبنوك بالبورصة المصرية ارتفاعا %15 من مستوى 6144 نقطة، إلى 7044 نقطة.

أصدر البنك توصية محايدة 3 بنوك، كان أبرزهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على ثلث الوزن النسبى لمؤشر السوق الرئيسى EGX30.

بنك أبوظبى الوطني..%39 صافى أرباح متوقع

جاءت توصية «فاروس« لسهم بنك أبوظبى الوطنى، بالتأكيد على زيادة الوزن النسبى فى محفظة الاستثمارات، بقيمة عادلة 29 جنيهًا، مستندا فى ذلك على الميزانية القوية، ونموالأرباح خلال فترة الربع الأول من 2018.

قفز صافى أرباح البنك فى أول ربع من 2018 بنسبة %113، مقارنة بالفترة المقارنة العام الماضى إلى 157 مليون جنيه.

توقع فاروس أن يشهد البنك خلال الفترة من 2018 إلى 2022 معدل نموسنوى فى معدلات الإقراض بنسبة %15، والإيداع بنسبة %12.

توقع بنك الاستثمار التوسع فى أذون الخزانة، بمعدل نموسنوى مركب %13، خلال نفس الفترة مع تراجع ظاهرة مزاحمة القطاع الخاص بشكل تدريجي.

ويرى بنك الاستثمار أن معدل إقراض الأفراد يصل إلى %40، من إجمالى محفظة القروض ببنك أبوظبى، كما تمثل حسابات التوفير الجارية ما نسبته %44 من إجمالى الودائع ما يدعم هوامش الربح رغم التخفيض المتوقع للفائدة.

فى المقابل توقع فاروس تراجع تدريجى لهامش أرباح الفائدة التى حققت نموًا %6.6 العام الماضى، ليصل إلى %5.3 بحلول العام 2022.

من المرجح تعويض الضغط على هوامش الفائدة من خلال تعافى الدخل دون الفوائد ليصل إلى %31 بحلول 2022، مقارنة %23 حاليا، وانخفاض معدل الضريبة الفعلى من نسبة %50 الحالية إلى %30، اعتبارا من الربع الثانى من 2018، ويتوقع أن يرتفع صافى أرباح البنك إلى %39 العام الحالى، وفقا لبنك الاستثمار.

يشار إلى أن صافى أرباح البنك قبل الضريبة سجلت 259 مليون جنيه، فى الربع الأول من 2018، مقارنة 157 مليون جنيه بعد الضرائب.

البنك المصرى لتنمية الصادرات.. %26.2 نموًا متوقعًا للأرباح

قدر فاروس القيمة العادلة لسهم البنك المصرى لتنمية الصادرات، عند 18.50 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبى للسهم بمحفظة الاستثمار.

سجل صافى أرباح البنك بالربع الأول من العام الحالى نموا سنويا %22، بقيمة 164 مليون جنيه بدعم من دخل قوى دون الفائدة، ما عوض ارتفاع المصروفات والمخصصات المحتجزة.

يرى بنك الاستثمار أن السهم يتداول حاليا عند معدلات جذابة، فيما توقع نموأرباح البنك %26.2 فى 2018 – 2019 .

كان البنك المصرى لتنمية الصادرات حقق ارتفاعا قويا فى معدلات الإيداع بلغ %20 العام الماضين فيما توقع بنك الاستثمار استمرار النسبة هذا العام.

بنك قناة السويس

أوصى فاروس بزيادة الوزن النسبى لسهم بنك قناة السويس فى محفظة الاستثمارات، مع قيمة عادلة 18.50 جنيه.

حقق صافى أرباح فى الربع الأول من 2018 ارتفاعا نسبته %112، ليصل إلى 115 مليون جنيه، مدعوما بزيادة الدخل، دون الفوائد %107، على صدى زيادة دخل العمولات، وتوزيعات الأرباح.

تراجع المصروفات التشغيلية %3 فى الربع الأول، نتيجة انخفاض التكلفة إلى الدخل بنسبة 45% فى الربع الأول من العام، بتحسن %12.

كريدى أجريكول

أبقى «فاروس« على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم البنك فى محفظة الاستثمارات بقيمة عادلة 60 جنيها، فى ظل تداول السهم عند معدلات جذابة.

يرى بنك الاستثمار أن تتجاوز توقعات نموأرباح العام %12، ومتوسط العائد على السهم بنسبة %35.

حقق كريدى أجريكول صافى أرباح قيمتها 602 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى، بنمو%29 على أساس سنوى، بدعم من ارتفاع صافى الدخل دون الفوائد.

بنك البركة مصر

أوصى فاروس بزيادة الوزن النسبى لسهم البركة مصر بقيمة عادلة 18.50، بدعم توقعات تحسن التمويل لقطاع الشركات، مع تعافى المناخ الاستثمارى محليا، فى النصف الثانى من 2018.

سجل البنك أرباحا قيمتها 198 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى، بنمو%27 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، نتيجة ارتفاع مشاركة الأرباح غير التمويلية فى الدخل التشغيلى إلى %18 مقارنة %17 فى الربع السابق.

أيضا تراجع معدلات الضرائب إلى %30 فى الربع الأول من 2018، مقارنة بمتوسط %36 فى العام الماضى، داعما قويا للأرباح.

يعد نموالتمويل بنسبة %4 فى الربع الأول من العام الحالى، الأعلى من المعدل المحقق العام الماضى بالكامل بنسبة %2، بدعم قطاع الشركات بشكل أساسى الذى نما بواقع %5 على أساس ربعى، ما عوض تراجع قطاع التجزئة بنسبة %2.

بنك التعمير والإسكان

جاءت توصية فاروس بزيادة الوزن النسبى لبنك التعمير والإسكان فى محفظة الاستثمارات، مع قيمة 54 جنيه، مقارنة بمستويات تداول قرب 61 جنيهًا حاليا.

منذ بداية العام الحالى، حتى جلسة الأربعاء الماضى، ارتفع سهم البنك %17 من مستوى 48 إلى 56.2 جنيه.

ارتفعت أرباح بنك التعمير والإسكان، بنسبة %75 خلال الربع الأول من العام الحالى، بدعم زيادة إيرادات الفوائد.

أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك أرباحا قيمتها 611 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، مقارنة 349 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة المذكورة إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 891 مليون جنيه فى الربع الأول من 2017.

توصية محايدة

فى المقابل جاءت توصية بنك الاستثمار محايدة لأسهم 3 بنوك، (البنك التجارى الدولى، والمصرى الخليجى، وفيصل الإسلامي).

على صعيد التجارى الدولى قدر بنك الاستثمار القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى عند 91.61 جنيه، مع توصية محايدة رغم تحقيق البنك أرباحا قيمتها 2.02 مليار جنيه فى الربع الأول من 2018، بنمو%17 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى،

لفت بنك الاستثمار إلى عدد من العوامل الإيجابية التى دعمت أرباح البنك شملت تحسن وضع الميزانية مع نموالقروض بنسبة %5، معدل يوازى نموعام 2017 بالكامل.

كما جاءت القيم العادلة لأسهم بنوك المصرى الخليجى، وفيصل الإسلامى 1.10 جنيه، و22.50 جنيه.