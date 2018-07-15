«فاروس» يلخص أهم نقاط مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري

مصطفى طلعتحدد بنك الاستثمار "فاروس" أهم 20 نقطة واردة في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمعلنة مؤخرا، إذ تضمنت هذه النقاط 3 محاور رئيسية تمثلت في توقعات الصندوق للمؤشرات المالية، وكذلك تحركات السياستين النقدية والمالية، وأخيرًا المخاطر المحتملة.وجاءت النقاط المذكورة ف

مصطفى طلعت

حدد بنك الاستثمار “فاروس” أهم 20 نقطة واردة في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمعلنة مؤخرا، إذ تضمنت هذه النقاط 3 محاور رئيسية تمثلت في توقعات الصندوق للمؤشرات المالية، وكذلك تحركات السياستين النقدية والمالية، وأخيرًا المخاطر المحتملة.

وجاءت النقاط المذكورة في تقرير فاروس على النحو التالي:



1 – توقعات الصندوق بشأن المؤشرات في السنة المالية 2018-2019 وشملت 9 جوانب: ( يسجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 5.5%، مقارنة مع 5.2% في العام المالي الماضي – يستقر متوسط التضخم عند 14.4%، منخفضًا من 20.8% عن العام المالي الماضي- ينخفض مجمل الدين إلى 86% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 92.4% في العام الماضي – يصل فائض الموازنة الأولي إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعًا من 0.2% في العام الماضي- تنخفض فاتورة دعم الطاقة إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 3.4% في العام الماضي- تصل فجوة التمويل إلى 1.1 مليار دولار- ينخفض عجز الحساب الجاري انخفاضًا طفيفًا إلى 2.6% من الناتج الإجمالي، مقارنة مع 2.8% في 2017-2018- تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.5 مليار دولار، مرتفعة من 7.8 مليار دولار في 2017-2018 – يستقر صافي احتياطي النقد الأجنبي عند 44.8 مليار دولار).



2- أثنى صندوق النقد الدولي على برنامج إعادة الهيكلة الذي تطبقه مصر، كما ألقى الضوء على النمو المستقبلي الكبير المنتظر على المدى القريب، نظرًا لتعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي.



3- أشار إلى الحاجة إلى تطبيق نموذج نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوى العاملة خلال المستقبل القريب.



·4 -أوضح أن تعزيز عنصر المنافسة ومكافحة الفساد عاملين رئيسين لتحقيق كفاءة اقتصادية أقوى، وتطوير القطاع الخاص الذي يتمتع بالحيوية.



·5- من المتوقع أن يجري الصندوق مراجعته الرابعة في 11 نوفمبر تقريبًا، وسيتبعها تلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.



السياسة النقدية (تضمنت 4 نقاط)



6- من المفترض أن يسيطر الحذر على السياسة النقدية، وذلك لاحتواء الجولة الثانية من تأثيرات الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلًا عن أن المزيد من التغيرات على مستوى السياسة النقدية من المفترض أن تسترشد بالتوقعات على مستوى التضخم وضغوط الطلب. وعلى المدى المتوسط، شجع صندوق النقد الدولي على إقامة إطار عمل للسياسة النقدية يعتمد على سعر الفائدة، مع التعامل مع التضخم على أنه أداة تثبيت اسمية للسياسية النقدية المتبعة.

7- التأكيد على مرونة سعر الصرف، وذلك لتوفير احتياطي لمواجهة مخاطر التقلب المتزايدة على مستوى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، في ضوء استمرار تشديد أوضاع التمويل العالمي.

8- الحفاظ على مستويات مقبولة من صافي احتياطي النقد الأجنبي، حيث يغطي حاليًا سبعة أشهر تقريبًا من الواردات.

9- يحافظ النظام المصرفي المصري على مستويات السيولة، وللربحية، ورأس المال، ومرونة امتصاص الصدمات. أيد فريق صندوق النقد الدولي طلب البنك المركزي بتأجيل تسليم قانون البنك المركزي المعدل للوزارة من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر 2018، وذلك لضمان تماشيه كليًا مع أهداف البرنامج.



السياسة المالية (تضمنت 7 نقاط)

10- صندوق النقد الدولي يحدد إجمالي عجز الموازنة عند 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، بفائض أولي يبلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي.

·11-صندوق النقد الدولي يدعم خطط السلطات للعام المالي 2018-2019، لزيادة عائدات الضرائب بواقع 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، وخفض دعم الطاقة بواقع 1.3% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى خفض فاتورة الأجور بواقع 0.3%.

12- رفع الكفاءة على مستوى تحصيل الإيرادات، حيث يعد أمرًا ضروريًا لإفساح مجالًا ماليًا للاستثمار في الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، واستدامة شبكة الأمان الاجتماعي.

13- وأثنى صندوق النقد الدولي على موافقة الحكومة على آلية تسعير المواد البترولية المقرر اتباعها لفترة ما بعد رفع الدعم، والمقرر تطبيقها بنهاية ديسمبر 2018، والتي ستساعد على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة على مستوى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

14- وعلم فريق صندوق النقد الدولي نوايا السلطات بشأن الإبقاء على أسعار البترول والكهرباء مستقرة لما تبقى من 2018. بالرغم من ذلك، سيتم تطبيق زيادة أخرى بحلول 15 يونيو 2019، وذلك للوصول إلى تحقيق نسبة 100% من التعافي على مستوى التكلفة (باستثناء الغاز النفطي المسال والنفط المستخدمان في توليد الكهرباء والأفران).

15- تطلب السلطات المصرية إضفاء تعديلات على مستويات الدين المنصوص عليها في الجزء الخاص بالموازنة العامة في 2017-2018، نتيجة ارتفاع مصروفات الفائدة ارتفاعًا يزيد عن المتوقع، بسبب إعادة تسعير الحكومة لسندات البنك المركزي. إضافة إلى ذلك تطلب الحكومة إضفاء تعديلات على تعريف البرنامج للميزان المالي الأولي، وذلك باستئصال الأرصدة المدينة على الحكومة المصرية لدى البنك المركزي من الموازنة العامة.

16- يدعم صندوق النقد الدولي تمويل فجوة التمويل البالغة مليار دولار عن العام المالي 2018-2019 عن طريق إصدار سندات دولية و/أو عن طريق إجمالي الاحتياطات.



المخاطر (تضمنت 4 نقاط)

17 – انسحاب المستثمرون من الأسواق الناشئة.

18- المزيد من الارتفاع في أسعار النفط العالمية.

19- تدهور الوضع الأمني، مما سيؤثر بصورة سلبية على التضخم.

20 – الإرهاق الناتج عن التعديلات، الذي سيؤثر بدوره على زخم الإصلاح.