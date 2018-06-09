فاروس يكرر توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم السويدى إليكتريك

مصطفى طلعتكرر بنك الاستثمار "فاروس" توصيته بزيادة الوزن النسبى على سهم "السويدى اليكتريك"، عند قيمة عادلة قدرها 185 جنيه وذلك فى ضوء احتمالية الفوز بعقود ضخمة بمحطتى الحمراوين والضبعة النووية، وكذلك توزيعات الأرباح المحتملة.يشار إلى أن الشركة سجلت صافى أرباح بقيمة 1.4 مليار جنيه، خلال الربع الأو

مصطفى طلعت

كرر بنك الاستثمار “فاروس” توصيته بزيادة الوزن النسبى على سهم “السويدى اليكتريك”، عند قيمة عادلة قدرها 185 جنيه وذلك فى ضوء احتمالية الفوز بعقود ضخمة بمحطتى الحمراوين والضبعة النووية، وكذلك توزيعات الأرباح المحتملة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافى أرباح بقيمة 1.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل أرباح قدرها 1.5 مليار الفترة المماثلة بتراجع قدره 7%، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 9.9 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار فى الربع المقارن.

وأكد “فاروس”، فى ورقة بحثية وصلت “المال”، أن هوامش الربحية قد انخفضت من 25.8 إلى 17.3% بعد استهلاك المخزون منخفض التكلفة والمتراكم منذ فترة ما قبل التعويم، فضلا عن تراجع بلغ 3.1% بحصتها فى قطاع الأسلاك والكابلات، كذلك انخفاض قدره 18.6% فى إيرادات قطاع المشروعات والتطوير.

ولفت البنك إلى أن هامش مجمل ربح قطاع الأسلاك والكابلات قد انخفض من 31.7% إلى 14.4%، فى حين انخفضت إيرادات قطاع المشروعات والتطوير 32%، بينما زادت قيمة المشروعات غير المنجزة إلى 36.4 مليار جنيه، مما يضمن حضورها على الساحة فى العامين القادمين.

وتوقعت الورقة البحثية استقرار الهوامش عند مستوياتها الحالية البالغة 17% تقريبا خلال عام 2018، وذلك بعد استهلاك المخزون منخفض التكلفة المتراكم منذ فترة ما قبل تعويم الجنيه، فضلاً عن الانتهاء من مشروعات التشييد السريعة والضخمة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الكهرباء والطاقة، خلال أيام، عن نتائج المناقصة الخاصة بمحطة الحمراوين لتوليد الطاقة باستخدام الفحم، مما قد يشكل حافزًا لتغيير الأوضاع على مستوى السويدى إليكتريك، وأوراسكوم للإنشاءات فى حالة فوز هذا الائتلاف التجارى بالعقد البالغة قيمته 6.19 مليار دولار.