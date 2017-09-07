فاروس يقدر سهم شركة المالية والصناعية بـ 24 جنيهاً‎

منى عبدالباري قدر مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، قيمة سهم شركة المالية والصناعية المصرية بـ 24 جنيهاً، مقارنة بمستويات تداول السهم حول 19 جنيهاً. ولعب سهم المالية والصناعية دورًا أساسياً في دعم قطاع الأسمدة وتحركه للمنطقة الخضراء ليستعيد نسبة الـ10%، التي فقدها خلال فترة الأسابيع الستة المنقضية، بح

منى عبدالباري

قدر مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، قيمة سهم شركة المالية والصناعية المصرية بـ 24 جنيهاً، مقارنة بمستويات تداول السهم حول 19 جنيهاً.

ولعب سهم المالية والصناعية دورًا أساسياً في دعم قطاع الأسمدة وتحركه للمنطقة الخضراء ليستعيد نسبة الـ10%، التي فقدها خلال فترة الأسابيع الستة المنقضية، بحسب تقرير صدر عن فاروس -اليوم الخميس- أكد أن السهم يعد من الأقل في قطاع الأسمدة حاليًا.

يذكر أن شركة المالية والصناعية حققت زيادة في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 92.8%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بدعم من نمو مبيعاتها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية، تحقيق أرباحًا بلغت 32.4 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 16.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.

وزادت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة إلى 294 مليون جنيه، مقابل مبيعات 207.13 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016.