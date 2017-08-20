فاروس يعدل توقعاته لموعد خفض أسعار الفائدة

منى عبدالباري عدل مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، توقعاته السابقة لموعد تطبيق البنك المركزي لسياسة نقدية توسعية وخفض أسعار الفائدة، لتصبح بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بدلا من نهاية 2017.ورجح رامي عرابي محلل الاقتصاد الكلي بفاروس، خفض البنك المركزي لسعر الفائدة المستقرة حاليا عند 18.75

منى عبدالباري



عدل مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، توقعاته السابقة لموعد تطبيق البنك المركزي لسياسة نقدية توسعية وخفض أسعار الفائدة، لتصبح بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بدلا من نهاية 2017.

ورجح رامي عرابي محلل الاقتصاد الكلي بفاروس، خفض البنك المركزي لسعر الفائدة المستقرة حاليا عند 18.75% و 19.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده نهاية شهر سبتمبر المقبل.

ويتبع البنك المركزي عادة السياسة النقدية التوسعية في حالة الانكماش أو الركود الاقتصادي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة (تخفيض كلفة الإقراض) بهدف زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق، مما يؤدي – نظريا – إلى رفع المعروض النقدي وكذلك الطلب على السلع والخدمات، وبالتبعية زيادة الطلب على القروض بهدف الاستثمار، والذي بدوره يؤدي إلى النمو الاقتصادي.

وأرجع فاروس توقعاته إلى عدم ظهور أي متغيرات من شأنها التأثير سلبا على التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي، ومعدلات التضخم، مشيرا إلى أن التحرك الاستباقي الأخير للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمعدل 4% ( 400 نقطة أساس) على مرتين خلال شهري مايو ويوليو، يشير إلى اعتماده في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية على مدى توافق البيانات الاقتصادية الحديثة مع سيناريوهات معدة مسبقا لديه .

ويتبع المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، سياسة نقدية متشددة أسفرت عن رفع معدلات الفائدة بنسب إجمالية 7% (700 نقطة أساس)، ما أدى إلى زيادة مطردة في نسب التضخم وصلت به إلى أعلى معدلاته على الإطلاق في يوليو الماضي.

وقال التقرير إن معدلات التضخم الخاصة بأغسطس الجاري ستؤكد أو تنفي الاستنتاج المتعلق بتيسير المركزي سياسته النقدية، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم سيؤدي لخفض نسب الفائدة، والعكس صحيح .



وتوقع بنك الاستثمار في تقرير حديث له تراجع التضخم الشهر الجاري، ليواصل انخفاضه خلال الفترة المتبقية من العام مدعوما بتلاشي أثر صدمة العرض (زيادة التكاليف) وانخفاض الطلب محليا.



وأشار فاروس إلى أن معدلات التضخم سجلت بالفعل ذروتها في يوليو الماضي عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مطلع العام المالي الحالي التي تضمنت مواصلة خطة رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، ورفع أسعار تعريفة الكهرباء بحسب الاستهلاك.



وسجلت البيانات الرسمية للتضخم عن شهر يوليو 2017، أعلى معدلاتها على الإطلاق عند 35.26 %، وفقاً لمؤشر البنك المركزي المصري، والذي يستبعد السلع الغذائية بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، فيما أشار فاروس إلى أن المواد غير الغذائية كانت أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التضخم.

وكان فاروس أبقى في تقرير سابق له على تقديراته لمعدلات التضخم مرجحا تباطؤ وتيرتها خلال الأشهر المقبلة، لتصل إلى معدلات 33% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، رغم الضغوط التضخمية لموسمي الحج وعيد الأضحى المبارك.



