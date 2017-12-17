فاروس يرقى القيمة العادلة لسهم عز الدخيلة

المال - خاصأعلن مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، عن ترقية القيمة العادلة لسهم عز الدخيلة إلى مستوى 1000 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حول 720 جنيهًا، بدعم من عدة عوامل، تشمل ارتفاع هوامش ربحيتها.ورفعت فاروس في ورقة بحثية صدرت -اليوم الأحد- توقعاتها لهوامش ربحية عز الدخيلة، المحققة بنهاية العام 2018،

المال – خاص

أعلن مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، عن ترقية القيمة العادلة لسهم عز الدخيلة إلى مستوى 1000 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حول 720 جنيهًا، بدعم من عدة عوامل، تشمل ارتفاع هوامش ربحيتها.

ورفعت فاروس في ورقة بحثية صدرت -اليوم الأحد- توقعاتها لهوامش ربحية عز الدخيلة، المحققة بنهاية العام 2018، إلى 15.7%، مقارنة بـ 13.4% سابقًا، بدعم من مد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد المستوردة.

وتوقع بنك الاستثمار أن تصل إيرادات عز الدخيلة بنهاية العام 2018، نحو 34.5 مليون جنيه، ترتفع إلى 38.7 مليون جنيه بنهاية عام 2019.

وقال فاروس إن مد سقف توقعاته لسبع سنوات بعد مد فترة رسوم الإغراق حتى تتمكن عز الدخيلة من تعديل هوامش ربحيتها.

كانت وزارة التجارة والصناعة قررت فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات، من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وأغلق سهم عز الدخيلة جلسة اليوم الأحد عند مستويات 721 جنيهًا، بإجمالي قيم تداولات 302 مليون جنيه.