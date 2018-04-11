فاروس يرفع قيمة سهم سوديك 64%

منى عبدالباريأعلن بنك استثمار فاروس، عن ترقية قيمة سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، اليوم الأربعاء، 64% إلى 45.50 جنيه من 27.77 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي له بمحفظة الاستثمارات، بدعم عدة عوامل، أبرزها رفع تقديراته لمبيعات الشركة إلى 7.7 مليار جنيه العام الحالي.وأرجع

منى عبدالباري

أعلن بنك استثمار فاروس، عن ترقية قيمة سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، اليوم الأربعاء، 64% إلى 45.50 جنيه من 27.77 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي له بمحفظة الاستثمارات، بدعم عدة عوامل، أبرزها رفع تقديراته لمبيعات الشركة إلى 7.7 مليار جنيه العام الحالي.

وأرجع بنك الاستثمار، في مذكرة بحثية، اليوم، ترقية القيمة العادلة للسهم إلى 4 عوامل، على رأسها تعديل توقعاته لمبيعات 2018 إلى 7.7 مليار جنيه، بدلًا من 5.5 مليار جنيه في ضوء تعديل سعر بيع “سوديك إيست كمباوند” للعام الجاري.

وقال بنك الاستثمار، إن قرار “سوديك” رفع سعر المتر المربع إلى 20 ألف جنيه، مقارنة بـ 11 ألف جنيه تقديراته السابقة، يضيف لسعر السهم ما قيمته 11.65 جنيه.

كان السبب الثاني في ترقية سعر السهم، والذي أضاف له 3.20 جنيه على قيمته السابقة، هو اتفاق المشروع المشترك الذي وقعته سوديك لتنمية الساحل الشمالي.

وقد أعلنت الشركة خلال شهر مارس الماضي، توقيعها عقدي شراكة لقطعتي أرض متلاصقتين بإجمالي مساحة 308 أفدنة بالساحل الشمالي، مع اتجاه لإطلاق مشروعها صيف 2018، بمبيعات إجمالية متوقعة 15.2 مليار جنيه.

كان السبب الثالث لقفزة سعر القيمة العادلة للسهم، وأضاف له 1.84 جنيه، هو تعديل سعر بيع المتر المربع لأرض اليسر إلى 1000 جنيه، مقارنة بـ 500 سابقاً، بدعم تحويلها من أراضي زراعية إلى سكنية.

وجاءت تقييمات مشروعات الشركة، والنقدية المتوفرة لديها بواقع 2.1 مليار جنيه، وأضيف للسهم ما قيمته 0.65 جنيه.

ولفت تقرير بنك الاستثمار إلى إستحواذ مشروعات التنمية على النسبة الأكبر في تقييم سهم “سوديك” بـ 64.5%، ثم العقارات بـ 13.9%، والأراضي بـ 8.1%، والنقدية بنسبة 13.5%.

يشار إلى أن سهم “سوديك” شهد قفزة اليوم في ضوء إعلان شركة مدينة نصر أمس الثلاثاء، اعتزامها اقتناص حصة من “سوديك” عبر الدمج أو الاستحواذ، ما رحبت به الأخيرة.

وبحلول الساعة 11.50 دقيقة سجل سهم سوديك مستوى 29.30 جنيه، مرتفعًا بما نسبته 10.36%، بتداولات قيمتها 33.1 مليون جنيه.