فاروس يرفع تقييم سهم القابضة المصرية الكويتية إلى 0.83 دولار

منى عبدالباري:رفع بنك استثمار فاروس تقييم سهم القابضة المصرية الكويتية، لتصبح قيمته العادلة 0.83 دولار، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم، مرجعا ذلك إلى عدد من التطورات التي شهدتها الشركات التابعة.وقال تقرير صدر اليوم عن فاروس إن تحسن أداء الشركات التابعة ومنها الإسكندرية للأسمدة، بجانب خطط شر



منى عبدالباري:



رفع بنك استثمار فاروس تقييم سهم القابضة المصرية الكويتية، لتصبح قيمته العادلة 0.83 دولار، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم، مرجعا ذلك إلى عدد من التطورات التي شهدتها الشركات التابعة.

وقال تقرير صدر اليوم عن فاروس إن تحسن أداء الشركات التابعة ومنها الإسكندرية للأسمدة، بجانب خطط شركة سبريا مصر التوسعية واستمرارها تحقيق نموا قويا، والأثار الإيجابية المتوقع أن تشهدها شركة نات إنرجي في ضوء خطة الحكومة إعادة هيكلة قطاع الطاقة جميعها دعمت تقييم السهم.

وقال تقرير صدر اليوم، إلى أن قيام الشركة ببيع بعض الأصول الثانوية غير المستقرة والتخلص منها، سيساعد على استقرار الأداء المالي، وفك القيود عن القيم المسجلة عند التكلفة التاريخية، بجانب وجود مضاعفات وعائدات أرباح أسهم جذابة، تزامنا مع استقرارا العملة.

يشار إلى أن القابضة المصرية الكويتية، المدرجة ببورصتي الكويت ومصر، سجلت ارتفاعا في أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 24.8%، على أساس سنوي.

وسجلت أرباح الفترة المذكورة 13.71 مليون دولار، مقابل أرباح 10.98 مليون دولار للربع الثاني من 2016.

ويتداول سهم القابضة المصرية الكويتية حاليا عند مستويات 0.68 دولار، وارتفع حتى منتصف تداولات جلسة اليوم الإثنين بنسبة 1.5% .

