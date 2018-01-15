فاروس يرفع القيمة العادلة لسهم ايجترانس إلى 20 جنيها

مصطفى طلعترفع بنك الاستثمار "فاروس" القيمة العادلة لسهم المصرية لخدمات النقل "ايجترانس" إلى 20 جنيها، في الوقت الذي يتداول فيه السهم على شاشات التداول حالياً بالقرب من 14 جنيهاً، اي بزيادة حوالي 6 جنيهات.وأوصى البنك في ورقة بحثية، حصلت عليها "المال"، المستثمرين بزيادة الوزن النسبي على السهم، بعد

مصطفى طلعت

رفع بنك الاستثمار “فاروس” القيمة العادلة لسهم المصرية لخدمات النقل “ايجترانس” إلى 20 جنيها، في الوقت الذي يتداول فيه السهم على شاشات التداول حالياً بالقرب من 14 جنيهاً، اي بزيادة حوالي 6 جنيهات.

وأوصى البنك في ورقة بحثية، حصلت عليها “المال”، المستثمرين بزيادة الوزن النسبي على السهم، بعد هدوء حدة المخاوف التي تحيط بمعدلات نمو الشركة بعد إطلاق الحكومة محطة الضبعة النووية.

وأشار البنك إلى أن ادارة “ايجترانس” قد ذكرت أن محطة الضبعة تعد عاملاً محفزاً لنمو الإيرادات، بسبب سيطرة الشركة على حركة نقل المعدات الثقيلة في مصر خاصة في ظل غياب خبرات منافسة.

وأشارت “فاروس” إلى أن تحسن في ربحية الشركات التابعة وعلى رأسها ايجيترانس بارج لينك، و المصرية لأعمال النقل الفني، و إيجيترانس لحلول المستودعات، و بارويل إيجيترانس.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة اعتمد صافي ربح بقيمة 33.5 مليون جنيه وخحم أعمال يصل إلى 185.2 مليون جنيه في الموازنة التخطيطية 2018.

وارتفعت ارباح “ايجترانس” بشكل قياسي خلال الربع الثالث من 2017 بحوالي 4811% بقيمة 20 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 408.7 ألف جنيه في الفترة المماثلة من 2016.