فاروس يرفع السعر العادل لسهم ليسيكو مصر إلى 8 جنيهات

قطاع الأدوات الصحية يعطي دفعة لربحية الـ 9 أشهر مصطفى طلعت رفع بنك الإستثمار "فاروس" القيمة العادلة لسهم ليسيكو مصر للسيراميك إلى 8 جنيهات ، مع توصية بزيادة الوزن النسبي، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حالياً على شاشات البورصة بالقرب من 5.8 جنيه. واستند البنك في رؤيته إلى عاملين الأول إمكان

قطاع الأدوات الصحية يعطي دفعة لربحية الـ 9 أشهر

مصطفى طلعت

رفع بنك الإستثمار “فاروس” القيمة العادلة لسهم ليسيكو مصر للسيراميك إلى 8 جنيهات ، مع توصية بزيادة الوزن النسبي، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حالياً على شاشات البورصة بالقرب من 5.8 جنيه.

واستند البنك في رؤيته إلى عاملين الأول إمكانية وصول مجمل هامش الربح المجمع إلى 22% بنهاية بنتائج أعمال 2017، بالإضافة إلى إمكانية وصول إجمالي الإيرادات إلى 169 مليون بحلول عام 2022، مشيراً إلى أن السهم يتداول حالياً عند مضاعف ربحية 8.56 مرة حتى عام 2018.

وأوضح “فاروس”، في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال” إلى أن نشاط الأدوات الصحية ساهم بحصة الأسد في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة تصل إلى 62% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، وتلاه في القائمة نشاط إنتاج البلاط بنسبة 35% خلال المدة ذاتها.

وتابع: “في الوقت الذي تضاعف خلاله مجمل هامش ربح نشاط الأدوات الصحية إلى 32.2% في التسعة أشهر الأولى من والذي نتوقع اقترابه من 30% بنهاية 2017، إذ سجل مجمل هامش ربح نشاط إنتاج البلاط 2.5% لعدم القدرة علي تمرير التكاليف المرتفعة”.

جدير بالذكر أن القوائم المالية أظهرت تحول الشركة للربحية خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، إذ حققت أرباحاً بلغت 30.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 128.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.



