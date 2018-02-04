فاروس يخفض توصياته لسهم مصر للألومنيوم

المال - خاصخفض بنك استثمار فاروس توصيته لسهم شركة مصر للألومنيوم إلى محايدة، بدلاً من زيادة الوزن النسبي سابقًا، مع الإبقاء على القيمة العادلة للسهم عند مستويات 72.5 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حول 70.6 جنيه.وأرجع بنك الاستثمار خفض توصيته إلى الفرص المحدودة لصعود السهم، نتيجة ترجيحاته لتأثر هوام

المال – خاص

خفض بنك استثمار فاروس توصيته لسهم شركة مصر للألومنيوم إلى محايدة، بدلاً من زيادة الوزن النسبي سابقًا، مع الإبقاء على القيمة العادلة للسهم عند مستويات 72.5 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حول 70.6 جنيه.

وأرجع بنك الاستثمار خفض توصيته إلى الفرص المحدودة لصعود السهم، نتيجة ترجيحاته لتأثر هوامش الربحية مستقبلاً مع الارتفاع المتوقع لسعر الطاقة الكهربائية التي تمثل أحد العناصر الأساسية للإنتاج.

وكانت مصر للألومنيوم أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام المالي الحالي، والتي أظهرت ارتفاع سنوي في إيراداتها بنسبة 39% لتصل إلى 3.187 مليارات جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الألومنيوم بنسبة 4.5% لتصل إلى 2102 دولار للطن، واستقرار سعر الصرف.

ورغم النمو في إيرادات الربع الثاني، قال بنك الاستثمار، إن هوامش ربحية الشركة تراجعت 20%، وصافي الدخل بـ 39% ليصل إلى 442 مليون جنيه نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وبشكل خاص الكهرباء.