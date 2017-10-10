فاروس يخفض الوزن النسبي لحديد عز‎

وسط توقعات باستمرار الخسائرمنى عبدالباريأبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم حديد عز عند 14 جنيها، مقارنة بمستويات تداول حاليا حول 18 جنيها، مع التوصية بخفض الوزن النسبي، نتيجة الضغوط التي تواجهها الشركة مع ارتفاع حجم خسائرها، وسط توقعات بتفاقم خسائر الشركة في الربع الثالث.وأظ

وسط توقعات باستمرار الخسائر



منى عبدالباري

أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم حديد عز عند 14 جنيها، مقارنة بمستويات تداول حاليا حول 18 جنيها، مع التوصية بخفض الوزن النسبي، نتيجة الضغوط التي تواجهها الشركة مع ارتفاع حجم خسائرها، وسط توقعات بتفاقم خسائر الشركة في الربع الثالث.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لعز الدخيلة اليوم ارتفاعا في صافي خسائرها لتصل إلى بارتفاع صافي خسائر الشركة إلى 790.25 مليون جنيه، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 616 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال مارك أديب محلل مالي ببنك استثمار فاروس إنه يتوقع تفاقم خسائر حديد عز في الربع الثالث، رغم التحسن الذي ستشهده شركة عز الدخيلة التابعة في صافي أرباحها خلال هذه الفترة لتصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بـ 455 مليون جنيه في الربع الثالث بدعم ارتفاع أسعار بيع الحديد، وتحسن الوضع على المستوى العالمي .

وأرجع أديب خسائر حديد عز إلى تراجع نسب التشغيل بشركات عز للدرفلة والبالغة نحو 60%، وعز للحديد المسطح التي لم تصل لمستويات 50% التابعتين، بجانب ارتفاع ضغط ارتفاع تكاليف مديونياتها، حيث تمثل القروض والتسهيلات البنكية لديها ما قيمته 24 مليار جنيه.

ولفت أديب إلى أن حديد عز بحاجة إلى ما يتراوح بين 4 : 6 مليارات جنيه لزيادة نسب التشغيل في مصانعها.

يشار إلى أن سهم سهم حديد عز اليوم الثلاثاء 2.34% من قيمته لينهي تداولاته عند مستوى 17.95 جنيه، مقارنة بمستوى 19.39 جنيه نهاية تعاملات أمس الاثنين.

وخسر سهم عز الدخيلة منذ بداية العام الحالي وحتى جلسة اليوم ما نسبته 14.4% من قيمته نتيجة تراجعه من مستويات 20.9% إلى 17.9 جنيه بجلسة اليوم.

