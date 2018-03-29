فاروس يحدد 9.60 جنيه قيمة عادلة لسهم العربية للأسمنت

منى عبدالباري

أكد بنك استثمار فاروس توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت وحدد قيمة عادلة 9.60 جنيه للسهم، في ظل ترجيحات بتخطي أرباح الشركة توقعاته السابقة في ظل الزيادة الأخيرة لأسعار الأسمنت.

وسجلت العربية للأسمنت إيرادات 2.6 مليار جنيه في 2017، بزيادة 13% على أساس سنوي. وبلغ حجم مبيعات الشركة 4.11 مليون طن، مرتفعًا 1.8% سنويًا، وارتفع متوسط سعر البيع للطن بنسبة 10.2% سنويًا، مُسجلًا 624 جنيه.

وقال بنك الاستثمار إن أسعار الاسمنت واصلت ارتفاعها في مارس بنسبة 44% على أساس شهري، فوصلت إلى 1,180 جنيه للطن، فيما توقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة هامش مجمل الربح إلى 35-40% ما سينعكس بشكل جزئي على نتائج الربع الأول من 2018، ثم ينعكس كليًا على نتائج الربع الثاني 2018.

إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن ما بعد النصف الأول 2018 يمثل مصدر قلق، حيث من المتوقع بدء تشغيل مصنع الاسمنت التابع للحكومة، وسعته الإنتاجية تبلغ 12 مليون طن في السنة، خلال هذه الفترة ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار واتساع الفجوة بين العرض والطلب لتصل إلى 28 مليونا للطن، مقارنة مع المعدل الحالى البالغ 18 مليونا للطن.