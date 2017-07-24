فاروس يثبت القيمة العادلة لسهم عز الدخيلة

منى عبدالباريأبقى بنك استثمار فاروس توقعاته للقيمة العادلة لسهم شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية" عند 600 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي، رغم ترجيحاته بتأثر أداء السهم سلبا ضعف نتائج الشركة خلال الربع الأول من 2017 .وأشار بنك الاستثمار إلى وجود فجوة نسبتها 20% في تقدير قيمة السهم ا

منى عبدالباري

أبقى بنك استثمار فاروس توقعاته للقيمة العادلة لسهم شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية” عند 600 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي، رغم ترجيحاته بتأثر أداء السهم سلبا ضعف نتائج الشركة خلال الربع الأول من 2017 .

وأشار بنك الاستثمار إلى وجود فجوة نسبتها 20% في تقدير قيمة السهم المتداول حاليا حول مستويات تتجاوز 480 جنيه.

وكانت عز الدخيلة قلصت خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تجاوزت الـ60% ، حيث أظهرت النتائج المالية المجمعة خسائر قيمتها 68.86 مليون جنيه بنهاية مارس 2017، مقابل خسائر بلغت 173.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

وساهم الأداء الضعيف لشركة “العز للحديد المسطح” التابعة في خسائر “العز الدخيلة” حيث تراجعت هوامش الأرباح الإجمالية للأولى بنسبة 13.4% على الأساس الربع سنوى و21% على الأساس السنوى، بحسب التقرير .

وأغلق سهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية اليوم الاثنين عند مستوى 485 جنيه بارتفاع نحو 1%، بقيمة تداولات 244.9 ألف جنيه، بكمية 505 سهم.