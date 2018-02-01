فاروس يتوقع 30% نموًا بأسهم القطاع المصرفي بالبورصة

مصطفى طلعتتوقع بنك الاستثمار "فاروس" صعود أسهم القطاع المصرفي المدرجة بالبورصة حوالي 30%، كحد أدنى، خلال الفترة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى عدة عوامل إيجابية مرتبطة بالقطاع.وقال البنك، في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، إن هناك عدة عوامل تدعم الرؤية الإيجابية للقطاع أبرزها نتائج الاعمال القوية لل

مصطفى طلعت



توقع بنك الاستثمار “فاروس” صعود أسهم القطاع المصرفي المدرجة بالبورصة حوالي 30%، كحد أدنى، خلال الفترة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى عدة عوامل إيجابية مرتبطة بالقطاع.

وقال البنك، في ورقة بحثية حصلت عليها “المال”، إن هناك عدة عوامل تدعم الرؤية الإيجابية للقطاع أبرزها نتائج الاعمال القوية للبنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالسوق، فضلاً عن الاعلان عن التعاون بين بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مؤخرًا بهدف تطوير مزيد من المشروعات العقارية.

وذكر “فاروس” أن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تتأثر بالبيئة التنظيمية المحيطة بها مثل ارتفاع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 14%، كذلك قرار عدم تطبيق ضريبة على أرباح البنوك بنسبة 5% لصالح صندوق تطوير القطاع، بالإضافة إلى تطبيق معيار المحاسبة IFRS9 مع بداية 2019.

وحددت الورقة البحثية القيم العادلة لعدد من أسهم القطاع، وعلى رأسها البنك التجاري عند قيمة عادلة 89 جنيهًا مع توصية محايدة، وكريدي أجريكول عند 57 جنيهًا، والتعمير والإسكان 72 جنيهًا، وقطر الوطني 60 جنيهًا، وأبو ظبي عند 19.50 جنيه وتنمية الصادرات قيمة عادلة 18.50 جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري خلال 2017، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحه 25% لتسجل 7.5 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 6 مليارات جنيه في 2016، كما اقترح مجلس إدارة البنك توزيع 1.2 مليار جنيه من الأرباح على المساهمين.

وأطلقت وزارة الإسكان، أمس، شركة “سيتى إيدج” للاستثمار والتطوير العقارى، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أول مشروع عقارى للشركة “إيتابا” بمدينة الشيخ زايد أول إنتاج الشركة الجديدة.