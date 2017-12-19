فاروس يتوقع هدوء نمو تكاليف القطاع العقاري

10 % نموًّا في أسعار الوحدات بالعام الجديدمصطفى طلعتتوقَّع تقرير صادر عن بنك الاستثمار "فاروس" استمرار معدلات ارتفاع تكاليف شركات التطوير العقاري بوتيرة أقل خلال 2018، لتصل إلى 15%، مقارنة بـ30%، خلال 2017، على أن تتم زيادتها 5% سنويًّا.وذكر "فاروس"، في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال"،

10 % نموًّا في أسعار الوحدات بالعام الجديد





مصطفى طلعت

توقَّع تقرير صادر عن بنك الاستثمار “فاروس” استمرار معدلات ارتفاع تكاليف شركات التطوير العقاري بوتيرة أقل خلال 2018، لتصل إلى 15%، مقارنة بـ30%، خلال 2017، على أن تتم زيادتها 5% سنويًّا.

وذكر “فاروس”، في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال”، أن شركات التطوير العقاري واجهت عددًا من التحديات خلال 2017، من بينها زيادة تكاليف التشييد 30%، ونمو تكلفة امتلاك الأراضي، وارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أن شركات القطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات من خلال زيادة الأسعار 30- 40% سنويًّا، كما أطالت جدول سداد الأقساط الزمني لفترة متوسطها 7 سنوات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية أقل حجمًا؛ من أجل تخفيف تأثير زيادة الأسعار على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف.

ورجح التقرير ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمعدلات أقل تصل إلى 10% سنويًّا، موضحًا أن تعويم الجنيه نهاية 2016 وجّه اهتمام العملاء الأجانب والمغتربين المصرين إلى قطاع العقارات المصري، ومن المتوقع أن يستمر ذلك التوجه خلال 2018.