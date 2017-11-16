فاروس يتوقع نمو إيرادات النساجون الشرقيون 10%

منى عبدالباري توقع بنك استثمار فاروس، نمو إيرادات شركة النساجون الشرقيون، العام المقبل، بنسب تتراوح بين 8: 10%، تحقيق هوامش إجمالي ربح نسبته 15%، وأبقى على تقديراته لربحية الشركة العام الحالي عند 10.5 مليار جنيه، مع تسجيل صافي دخل 800…

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس، نمو إيرادات شركة النساجون الشرقيون، العام المقبل، بنسب تتراوح بين 8: 10%، تحقيق هوامش إجمالي ربح نسبته 15%، وأبقى على تقديراته لربحية الشركة العام الحالي عند 10.5 مليار جنيه، مع تسجيل صافي دخل 800 مليون جنيه.

كانت “النساجون الشرقيون” حققت صافي أرباح بقيمة 598.7 مليون جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي، مقارنة بـ 415.8 مليون جنيه، الفترة المماثلة من العام الماضي، ساهم فيها ارتفاع المبيعات إلى مستوى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 4 مليارات الفترة المناظرة من عام 2016، بينما أرجع فاروس ارتفاع ربحية “النساجون” إلى تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الصادرات.

وأبقى بنك الاستثمار في ورقة بحثية صدرت اليوم على 19.80 جنيه، وسط توصية محايدة، مقارنة بمستويات تداول تقترب من 16 جنيهاً.

وتوقع فاروس تحسن مستوى هوامش ربحية الشركة في الربع الرابع، نتيجة لزيادة إيرادات الصادرات، ويمثل الربع الرابع موسم ازدهار أسواق الصادرات.

وحققت النساجون الشرقيون أرباحاً بلغت 123.7 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المتنهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 143.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وقال بنك الاستثمار إن متوسط أسعار البولي بروبلين ارتفعت العام الحالي 14%، مقارنة بمتوسط أسعار العام الماضي، وتواصل الأسعار الارتفاع، متوقعاً أن تحرك الشركة أسعار منتجاتها في السوق المحلي، وأسواق الصادرات، إلا أنه استبعد في الوقت نفسه الاتجاه لرفع الأسعار محليًا في حالة تحسن وضع العملة المحلية.