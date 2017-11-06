فاروس يتوقع نمو إيرادات العربية للأسمنت

منى عبدالباري: توقع بنك استثمار فاروس، تحقيق الشركة العربية للأسمنت إيرادات بقيمة 2.58 مليار جنيه، وتحقيق هوامش ربحية نسبتها 15.9% نهاية العام 2017، بما يتوافق مع ترجيحاته لأرقام ربحية الشركة. وبناء على ذلك أوصى فاروس في ورقة بحثية حديثة صدرت…



منى عبدالباري:



توقع بنك استثمار فاروس، تحقيق الشركة العربية للأسمنت إيرادات بقيمة 2.58 مليار جنيه، وتحقيق هوامش ربحية نسبتها 15.9% نهاية العام 2017، بما يتوافق مع ترجيحاته لأرقام ربحية الشركة.

وبناء على ذلك أوصى فاروس في ورقة بحثية حديثة صدرت اليوم، بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت، فيما أبقى على القيمة العادلة للسهم عند مستوى 9.60 جنيه، مقارنة بمستويات تداول عند 8.5 جنيه حاليا.

وأعلنت الشركة نتائجها للربع الثالث من العام الحالي، والتي أظهرت إيرادات مجمعة قيمتها 675 مليون جنيه، بنمو نسبته 27% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع المبيعات بنسبة 17.6%، وزيادة في متوسطات أسعار البيع نسبتها 7.2%.

وقال بنك الاستثمار إن أحد الأسباب التي دعمت أرباح العربية للأسمنت في الربع الثالث هو قدرتها على تجاوز ارتفاع تكلفة إنتاج الطن بنحو 6 جنيهات لتصل إلى 471 جنيه، بالربع الثالث من العام في ضوء زيادة الحكومة أسعار الوقود، وأيضا ارتفاع مبيعاتها بنسبة 3.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال مارك أديب محلل قطاع الطاقة ببنك استثمار فاروس إن صادرات “العربية للأسمنت” بلغت 9.5% من إنتاجها، وهي نسبة تقارب توقعاتنا بشكل كبير.

ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف إنعكس إيجابا على أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 168 مليون جنيه، وذلك مقارنة بتوقعات “فاروس” لربحية العام بالكامل والمقدرة بـ 176 مليون جنيه للعام.



