فاروس يتوقع خفض الفائدة فى اجتماع المركزي الخميس المقبل

منى عبدالباري توقع بنك استثمار فاروس، إقدام لجنة سياسات البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، ما يعادل 0.75% في اجتماعها الخميس المقبل، وذلك بعدما أظهرت معدلات التضخم الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي مؤشرات إيجابية مسجلة أدنى مستوياتها في 4 أشهر. وسجلت نسب التضخم في أكتوبر الماض

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس، إقدام لجنة سياسات البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، ما يعادل 0.75% في اجتماعها الخميس المقبل، وذلك بعدما أظهرت معدلات التضخم الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي مؤشرات إيجابية مسجلة أدنى مستوياتها في 4 أشهر.

وسجلت نسب التضخم في أكتوبر الماضي معدلات 31.8%، مقارنة بـ 32.9% في سبتمبر، وفقا لما أظهرته النشرة الشهرية للتضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال فاروس في ورقة بحثية حديثة تلقت ” المال ” نسخة منها، إنه يتوقع أن يحفز التراجع في معدلات التضخم لجنة السياسات بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل على تخفيض معدلات الفائدة المستقرة حاليا عند مستويات 18.75% للإيداع، و 19.75 % للإقراض.

ويرى بنك الاستثمار أن المركزي سيواجه تحديا كبيرا أثناء تغيير اتجاهه للسياسة النقدية التوسعية -خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض- والتحول إليها بشكل تدريجي بدلا من السياسة المتشددة السابقة والتي أدت إلى رفع الفائدة بمعدل إجمالي 7% منذ نوفمبر 2016، ويوليو 2017.

ويقول فاروس إن مواصلة الحكومة تدابيرها لخفض الدعم والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي تتطلب سياسة نقدية توسعية خلال العامين المقبلين.

وتطبق الحكومة المصرية حاليا برنامج إصلاح اقتصادى واسع النطاق، لإعادة التوازن للاقتصاد الكلى، وتعزيز المالية العامة، بدأت الجولة الأولى منه العام المالى الماضي 2016 – 2017، عبر تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء والطاقة، وبدأت المرحلة الثانية مطلع العام المالي الحالي في يوليو 2017.عبر مواصلة هذه الإجراءات.