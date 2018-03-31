فاروس يتوقع توزيع 75 جنيهًا لسهم العز الدخيلة عن أرباح 2018

مصطفى طلعتأكد بنك الاستثمار "فاروس" أن استقرار مستويات ربحية شركة العز الدخيلة للصلب يمهد الطريق أمام توزيعات أرباح نقدية تتراوح بين 55 و75 جنيها للسهم فى النصف الثاني من 2018.يذكر أن الشركة قررت توزيع ٥٠ جنيها لكل سهم عن أرباح ٢٠١٧.وأشار "فاروس"، في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، إلى أن الشرك

مصطفى طلعت

أكد بنك الاستثمار “فاروس” أن استقرار مستويات ربحية شركة العز الدخيلة للصلب يمهد الطريق أمام توزيعات أرباح نقدية تتراوح بين 55 و75 جنيها للسهم فى النصف الثاني من 2018.

يذكر أن الشركة قررت توزيع ٥٠ جنيها لكل سهم عن أرباح ٢٠١٧.

وأشار “فاروس”، في ورقة بحثية حصلت عليها “المال”، إلى أن الشركة حققت صافى ربح قدره 2.2 مليار جنيه في 2017، ما يعد كافياً لتغطية الخسائر المحتجزة للشركة والبالغة قيمتها 825 مليونا.

ورأى البنك أن العز الدخيلة سيمكنها الاستفادة من الزيادة الأخيرة فى أسعار الحديد (ارتفعت 6.9% في مارس الماضي لتصل إلى 12791 جنيها للطن)، متوقعاً زيادة جديدة في الأسعار بنحو 5% على المدى القصير من ثم ستستمر الشركة في تسجيل نتائج قوية في 2018.

وكرر “فاروس” توصيته بزيادة الوزن النسبي للسهم عند قيمة عادلة قدرها 1000 جنيه، مرجحاً أن تفصح الشركة عن تحقيق صافي دخل لحقوق المساهمين بقيمة 2.1 مليار جنيه في 2018، وأن يقترب هامش مجمل الربح من 15.7%.