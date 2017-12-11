فاروس يتوقع تراجع التضخم إلى 26.5%

منى عبدالباري قال بنك الاستثمار فاروس إنه يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى مستويات 26.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، لتواصل اتجاهها الهبوطي صوب مستويات 14.5% في الربع الثاني من العام المالي المقبل 2018. وأرجع "فاروس" في ورقة بحثية صدرت اليوم الهبوط الكبير الذي شهدته نسب الت



منى عبدالباري

قال بنك الاستثمار فاروس إنه يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى مستويات 26.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، لتواصل اتجاهها الهبوطي صوب مستويات 14.5% في الربع الثاني من العام المالي المقبل 2018.

وأرجع “فاروس” في ورقة بحثية صدرت اليوم الهبوط الكبير الذي شهدته نسب التضخم شهر نوفمبر الماضي إلى سياسة التشديد النقدي -ارتفاع معدلات الفائدة- التي يتبعها البنك المركزي حاليا .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس الأحد تراجع نسب التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نوفمبر إلى أدنى نسبة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى 26 % مقارنة مع 30.8 % في أكتوبر.

ولفت المركزي إلى أن التضخم السنوي لشهر نوفمبر تأثر بارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 11.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 12.9%، ومجموعة الأحذية بنسبة 13.8%.

وارتفعت أسعار السجائر في 23 نوفمبر بعد تعديل الضريبة المطبقة عليها وقد انعكست هذه الزيادة على معدل التضخم بقدر ضئيل لكنه ملحوظ، نظرا لوزنها النسبي المرتفع على مؤشر أسعار المستهلكين.