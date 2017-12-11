فاروس يتوقع تراجع التضخم إلى 26.5%

منى عبدالباري
قال بنك الاستثمار فاروس إنه يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى مستويات 26.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، لتواصل اتجاهها الهبوطي صوب مستويات 14.5% في الربع الثاني من العام المالي المقبل 2018.
وأرجع “فاروس” في ورقة بحثية صدرت اليوم الهبوط الكبير الذي شهدته نسب التضخم شهر نوفمبر الماضي إلى سياسة التشديد النقدي -ارتفاع معدلات الفائدة- التي يتبعها البنك المركزي حاليا .
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس الأحد تراجع نسب التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نوفمبر إلى أدنى نسبة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى 26 % مقارنة مع 30.8 % في أكتوبر.
ولفت المركزي إلى أن التضخم السنوي لشهر نوفمبر تأثر بارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 11.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 12.9%، ومجموعة الأحذية بنسبة 13.8%.
وارتفعت أسعار السجائر في 23 نوفمبر بعد تعديل الضريبة المطبقة عليها وقد انعكست هذه الزيادة على معدل التضخم بقدر ضئيل لكنه ملحوظ، نظرا لوزنها النسبي المرتفع على مؤشر أسعار المستهلكين.